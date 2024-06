Epurazione Roma, Friedkin ne manda via quattro

Epurazione Roma, i Friedkin ne mandano via quattro dando così un taglio netto con il passato. Ecco a chi non verrà rinnovato il contratto

I Friedkin hanno deciso. E stanno piazzando, secondo le informazioni che sono state riportate da Filippo Biafora, una vera e propria epurazione dentro la Roma. Il club, intanto, come sappiamo, anche logisticamente nei prossimi mesi si sposterà a Trigoria abbandonando la sede dell’Eur. Ma anche gli uomini stanno decisamente cambiando dentro il club.

Tutto la struttura che era stata messa in piedi da Tiago Pinto verrà smantellata. Dirigenti e scout in scadenza ai quali non verrà rinnovato il contratto. Sono in 4 quelli che potrebbero salutare, mentre qualcuno rimarrà anche con Ghisolfi, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane. Sicuro resterà José Fontes, e insieme a lui gli analyst Ian Capasso e Martino Tenconi: saranno loro e Simone Ricchio per ora ad affiancare il nuovo direttore sportivo che ha preso il posto del portoghese e che sta cercando di costruire una squadra importante da mettere in mano a Daniele De Rossi.

Epurazione Roma, in quattro via

Ma a chi non verrà rinnovato il contratto: sempre secondo il giornalista de Il Tempo citato prima, non dovrebbero fare parte del club Mauro Leo, Javier Wainer, Alessio Scarchilli ed Enrico Paresce. Insieme a loro non verranno nemmeno rinnovati diversi contratti degli staff del settore giovanile. La Roma, sotto questo aspetto, quest’anno ha raggiunto diverse finali nazionali, con la vittoria dell’Under 15.

Insomma, il nuovo corso in casa Roma è iniziato da un poco di tempo e continuerà anche nei prossimi mesi. La proprietà americana ha messo mano a tutto quello che era stato costruito da Pinto con l’obiettivo, evidente, di dare un taglio netto con il passato. La sensazione è che sarà la Ceo Lina Souloukou poi a prendere le decisioni finali. Ma ormai il passo è segnato.