Firma con la Roma fino al 2029: la plusvalenza sblocca Ghisolfi

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi rompe gli indugi sul fronte delle entrate con l’accordo in Ligue 1. Ecco la nuova plusvalenza che sblocca il dirigente transalpino a centrocampo.

Tra due giorni aprirà ufficialmente il calciomercato estivo ed i fari in casa Roma sono puntati su Florent Ghisolfi. Il nuovo dirigente giallorosso arriva dalla Ligue 1, dopo le esperienze con Lens e Nizza, scelto dai Friedkin come erede di Tiago Pinto, il cui addio risale a febbraio. Dalla nomina ufficiale del francese ci sono stati già due movimenti importanti in casa giallorossa, un mese fa il riscatto definitivo del terzino Angelino dal Lipsia. Nei giorni scorsi c’è stata invece la cessione di Andrea Belotti al neo promosso Como, operazione che ha garantito una plusvalenza netta sul bilancio giallorosso.

La cessione in Serie A del Gallo ha anche alleggerito il monte ingaggi della Roma ed ora Ghisolfi ha rotto gli indugi per regalare il primo colpo in entrata a De Rossi, dopo la conferma del terzino spagnolo. Il prescelto in Ligue 1 per il centrocampo giallorosso è Enzo Le Fèe, classe 2000 in forza al Rennes. L’intesa tra la Roma ed il calciatore è già stata trovata, ora manca l’accordo economico col club rossonero, dove il direttore sportivo è Frederic Massara, vecchia conoscenza della piazza giallorossa. La richiesta della squadra transalpina oscilla sui 25 milioni di euro, mentre finora i giallorossi si sarebbero spinti fino a 15 milioni di offerta.

Calciomercato Roma, pronto il contratto di Le Fée: la sblocca l’addio di Aouar

Si lavora sull’accordo finale col Rennes, mentre il duttile centrocampista è pronto a firmare un contratto fino al 2029, secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’. Inoltre il 24enne, arrivato al Rennes la scorsa estate per 20 milioni di euro, dovrebbe percepire 2,5 milioni di ingaggio con i giallorossi, oltre il doppio di quanto guadagna in Francia.

A facilitare la fumata bianca a centrocampo può essere una nuova plusvalenza dopo l’addio a Belotti. In rotta d’uscita c’è Aouar, arrivato lo scorso anno a parametro zero dal Lione. L’algerino è seguito dall’Arabia e la sua cessione potrebbe fruttare una decina di milioni di euro.