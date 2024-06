Il tecnico ha scelto Dybala, fiato sospeso Roma: pagano la clausola

Emergono notizie poco rassicuranti in merito alla permanenza di Paulo Dybala nella citta eterna. I tifosi giallorossi tremano

La rivoluzione di Ghisolfi e De Rossi è pronta a caratterizzare l’estate giallorossa, durante la quale vi saranno svariate novità in merito all’organico capitolino. Come ben testimoniato dalla settimane conclusive della stagione 23/24, la rosa cucita da Tiago Pinto intorno alle esigenze di José Mourinho collima poco o nulla con le caratteristiche del sistema di gioco immaginato dal Comandante di Ostia, il quale ha da subito manifestato la volontà di portare una gran quantità di uomini nella metà campo avversaria.

Una delle mancanze più evidenti riguarda senza dubbio alcuno le fasce in fase di ripartenza, dove la presenza di Pellegrini e Dybala poco aiuta alla ricerca della profondità. Sia nel caso del capitano giallorosso, che in quello della Joya, parliamo di due calciatori poco avvezzi alle galoppate sulle fasce e più propensi ad accentrarsi per costruire nello stretto attraverso le rinomate qualità sul piano tecnico.

Parlando proprio di Dybala, nel corso delle ultime settimane i sostenitori capitolini hanno disperatamente tentato di carpire dalle varie indiscrezioni dei segnali in merito al futuro del fuoriclasse argentino, il quale all’apertura dell’imminente sessione estiva potrà ancora beneficiare della fantomatica clausola di 12 milioni prevista nel suo contratto.

Si tratta di un cavillo che permetterebbe ai club esteri di piombare a Trigoria e legare le mani a Ghisolfi con la misera cifra di 12 milioni di euro, lasciando l’ultima parola solo ed esclusivamente a Paulo. Nelle scorse ore è emersa un’indiscrezione che potrebbe gettare nella disperazione gran parte della tifoseria giallorossa.

Il Galatasaray punta Paulo Dybala

Le rinomate e controverse dichiarazioni di Francesco Totti in merito al futuro di Paulo Dybala e alla sua precaria condizione fisica instillarono più di un dubbio tra i vicoli della città eterna, dove da settimane si ragiona sul possibile addio della Joya.

Il leader tecnico della Roma ha chiuso un anno indubbiamente positivo sul piano prettamente statistico, ma l’ottavo re di Roma non aveva intenzione di discuterne le indubbie qualità, ma piuttosto la precaria condizione medica, a causa della quale appariva complicato immaginare un progetto costruito intorno alla figura del numero 21.

Adesso, secondo quanto riportato in una diretta di aspor, pare che, tra i club europei intrigati dall’idea di acquisire il cartellino di Dybala per soli 12 milioni, ci sia anche il Galatasaray. Coloro che sono ormai i rivali di José Mourinho avrebbero segnato in rosso il nome del fantasista argentino, a cui andrebbe però garantito un salario minimo di 4-5 milioni di euro annui.