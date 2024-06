Incontro con Varane: la risposta della Roma

Incontro con Varane. Il mercato della Roma inizia a muoversi attorno ad obiettivi sempre più precisi. Attenzione, però. alla concorrenza.

Le amarezze regalateci dall’Italia di Luciano Spalletti non hanno certo interrotto le trattative di mercato. Siamo alla fine di giugno ed entro un paio di settimane tutte le formazioni della nostra Serie A inizieranno a sgambettare sui prati di montagna o di città in preparazione della stagione che verrà.

Per quanto ‘alcune delle ‘grandi’ del nostro calcio, Juventus, Milan, Inter e Roma, insistano per una Serie A a diciotto squadre per alleggerire un calendario che la prossima stagione sarà ‘appesantito’ anche dal Mondiale per Club FIFA, il massimo campionato italiano è in grado, ogni stagione, di regalare dei sogni. Società, come il Bologna, con una ricca storia calcistica impolverata dal tempo passato, nella passata stagione ha riscoperto il piacere di approdare in Champions League dopo un’annata indimenticabile.

Così come società che da tempo non assaporavano il gusto, ed il piacere, di calcare i campi di Serie A, si ritrovano ora nella meravigliosa condizione di costruire una squadra che non sfiguri di fronte agli ‘storici’ colossi pallonari. Colossi guidati da famiglie illustri o da fondi miliardari in cerca di affari vantaggiosi. Eppure non tutti sanno che la proprietà più ricca della nostra Serie A non appartiene ad una delle grandi storiche. Il neopromosso Como è infatti di proprietà dei fratelli Hartono, i miliardari indonesiani più ricchi del paese.

La scelta di Varane

Basta questo per far intendere come il neopromosso Como non salga in Serie A con l’obiettivo di salvarsi. Vuole qualcosa di più. Molto di più. I colpi di mercato già assestati, Belotti e Dossena, sembrano essere soltanto l’inizio di un progetto tecnico decisamente ambizioso.

L’ambizione la si può misurare con il prossimo obiettivo che il club lariano intende centrare. E’ già in Italia Raphael Varane. L’ex difensore centrale del Real Madrid, ha lasciato il Manchester United ed è alla ricerca di una nuova, soddisfacente sistemazione. Vuole l’Italia e l’Italia del calcio vuole l’esperto difensore francese, classe 1993. Il Como è in prima fila. Varane ha già avuto i primi contatti con la proprietà indonesiana. Il tecnico Cesc Fabregas vuole il centrale francese in vista della prossima stagione. Ma non è il solo ad avere un simile desiderio.

Anche nella capitale, sponda giallorossa, si valuta l’acquisto di un esperto difensore. Dopo il tedesco Hummels, ecco Varane. Non si lascino ingannare, la Roma e le altre grandi, dal fatto che il Como sia una neopromossa. Le risorse finanziarie a disposizione della proprietà lariana possono regalare anche inaspettate brutte figure a chi sottovaluta ‘il pericolo’.

Come riporta Gianluca Di Marzio, Varane è in Italia e domani incontrerà l’allenatore del Como Fabregas. Secondo il giornalista di Sky Sport però la risposta della Roma non si farà attendere: Varane resterà ancora in Italia e non si esclude un prossimo incontro con i dirigenti giallorossi.