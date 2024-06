La Juve lo manda nella Capitale: scambio alla pari dopo l’Europeo

Ecco le ultime sulla profonda rivoluzione in corso in casa Juventus. Giuntoli pronto a tentare operazioni da mani nei capelli

Mentre Euro 2024 si prepara ad entrare nel vivo della fase ad eliminazione, il calciomercato europeo viene inevitabilmente influenzato dallo svolgimento del torneo, anche e soprattutto alla luce dell’imminente apertura della sessione estiva. Sostanzialmente tutte le big italiane sono impegnate in quell’arduo percorso finalizzato ad un profondo restyling delle proprie rosee e della propria natura tattica, come il cambio di allenatori di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Lazio ha fatto facilmente intuire.

Adesso sarà necessario per i dirigenti delle società sopracitate fornire ai nuovi tecnici materiale sufficiente per impensierire la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, sin troppo facilitata nella vittoria dello scudetto nel corso della stagione appena conclusasi.

La società che più di tutte sembra intenzionata ad interrompere l’egemonia tecnico-tattica del tecnico originario di Piacenza è senza dubbio alcuno la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli, il quale si sta muovendo con particolare frenesia sul mercato. Il licenziamento di Massimiliano Allegri e l’approdo di Thiago Motta in terra piemontese sono stati i primi due segnali di una rivoluzione, pronta a manifestare la propria energia rinnovatrice nel corso delle prossime settimane. Nel corso delle ultime ore è emersa la possibilità di un trasferimento che avrebbe del clamoroso.

PSG su Huijsen: la Juve pensa ad inserire Xavi Simons nell’affare

È ormai noto, in seguito all’indiscrezione diffusa da Alfredo Pedullà, come il Paris Saint Germain abbia inserito nel proprio mirino la figura di Dean Huijsen. Il difensore bianconero è appena rientrato a Vinovo dopo la piacevole esperienza consumata a Trigoria sotto la guida di José Mourinho e Daniele De Rossi, ma, al contrario di ciò che si credeva fino a poche settimane fa, pare che il suo avvenire non si consumerà in maglia bianconera. Giuntoli lo avrebbe infatti inserito nella lista degli elementi da sacrificare al fine di potenziare all’inverosimile il potere d’acquisto sul mercato e, dunque, portare a Torino i costosi obiettivi stilati nelle ultime settimane.

La valutazione compiuta in relazione al potenziale di Huijsen si aggira intorno ai 25/30 milioni di euro, ma Giuntoli, in virtù dell’interesse manifestato dal PSG, potrebbe avere in mente un’operazione che non prevederebbe soltanto un bonifico in entrata. Difatti l’ex DS del Napoli potrebbe compiere un sondaggio nei confronti di Xavi Simons, il cui prestito al Lipsia è ormai scaduto senza che l’olandese manifestasse particolare entusiasmo per il ritorno a Parigi.

Pare infatti che il fuoriclasse olandese – le cui qualità stanno deliziando gli spettatori di Euro 2024 – abbia intenzione di trasferirsi a titolo definitivo e i bianconeri di Giuntoli potrebbero sfruttare il trasferimento parigino di Huijsen per strappare un sostanzioso sconto dall’eventuale operazione riguardante il fantasista classe 2003 (valutato 80 milioni di euro su Transfermarkt). Per ora la tecnica, la rapidità e l’intelligenza calcistica di Simmons sembrerebbe aver stregato in particolare Bayern Monaco e alcuni club della Premier League, che avrebbero già delle trattative in corso.