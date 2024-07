La Juventus non si è ferma più: nuova fumata bianca da 40 milioni

Sia in entrata che in uscita la Juventus sta lavorando molto intensamente per accontentare le richieste di Thiago Motta. L’ultimo punto di svolta

Juventus sorniona. Inaugurato da un annuncio ufficiale sostanzialmente sobrio, il nuovo corso griffato Thiago Motta sta cominciando a prendere forma. Sebbene manchino ancora alcune settimane prima dell’inizio del raduno, il football director Cristiano Giuntoli ha tutta l’aria di affrettare i tempi per quelle trattative considerate prioritarie per lo scacchiere della ‘Vecchia Signora’.

In attesa del comunicato ufficiale che suggelli l’operazione Douglas Luiz, Giuntoli ha mosso passi concreti anche per Khephren Thuram. Con i soldi ottenuti dalla cessione di Kean alla Fiorentina – per definire la quale mancano ormai solo pochi dettagli – la Juve vuole chiudere anche la partita con il Nizza per il figlio d’arte. Ma no è finita qui. Nei piani dell’area mercato bianconera non è tramontata l’ipotesi di mettere le mani anche su Riccardo Calafiori, protagonista con la maglia dell’Italia agli ultimi Europei. Il poliedrico jolly difensivo di proprietà del Bologna è considerato da Thiago Motta come l’innesto ideale per puntellare un reparto che potrebbe rimanere privo di Federico Gatti, sondato con interesse soprattutto dal Newcastle.

Calciomercato Juventus, 40 milioni per Calafiori: le ultime

Alla luce di quanto successo con Thiago Motta e a causa delle ultime prestazioni importanti fornite da Calafiori, però, il Bologna non ha alcuna intenzione di fare sconti per il proprio gioiello. Complice anche l’interessamento di alcune big europee – Real Madrid, Manchester United e Tottenham su tutte – la Juve sarà chiamata ad un investimento importante se vorrà chiudere l’affare per l’ex Roma.

A fornire dettagli a riguardo è stato lo speaker radiofonico Edoardo Mecca, la cui chiosa non è passata affatto inosservata: “Retroscena Calafiori. A fine maggio la Juve si accordo con il Bologna per la cifra di 25 milioni più 2 di bonus. Poi gli Europei portano il Bologna ad alzare le richieste. L’agente ed il ragazzo sono fermi e categorici: ‘Solo la Juve’. E così diventa fondamentale la figura di Lucci nel mediare tra le due squadre e portare a buon fine la trattativa. L’affare si chiuderà intorno ai 40 milioni; la Juve rientrerà dalle cessioni di Kean, Kostic ed eventualmente Nicolussi Caviglia“.