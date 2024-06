Ribaltone Roma e niente addio: accordo a sorpresa

Il conto alla rovescia per l’apertura del calciomercato estivo si sta esaurendo e la Roma lavora in tutte le zone del campo. Particolare attenzione è rivolta alle manovre offensive, spunta l’accordo a sorpresa.

Meno due all’apertura ufficiale del calciomercato estivo e monta il fermento intorno alle manovre di Florent Ghisolfi in casa Roma. Il dirigente francese può attuare un importante restyling nella rosa giallorossa, con un focus sul pacchetto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi. L’attacco giallorosso ha già salutato Andrea Belotti, che ha firmato con il neo promosso Como di Cesc Fabregas, ed in dubbio resta la posizione di Tammy Abraham ma non solo.

Mentre la Roma lavora alla chiusura del colpo Le Fée a centrocampo, trovata l’intesa col calciatore si cerca la fumata bianca decisiva con il Rennes, spunta un nuovo scenario in attacco. Romelu Lukaku torna al Chelsea dopo lastagione in prestito secco con la Roma, ed ora il bomber belga è finito nel mirino del Napoli e del Milan in Serie A. I giallorossi sono a caccia di un nuovo terminale offensivo, con la posizione di Tammy Abraham ancora in bilico sul fronte delle uscite. In attesa di segnali ufficiali sul futuro del centravanti britannico, arriva un nuovo ribaltone nel pacchetto offensivo giallorosso in estate.

Calciomercato Roma, ribaltone Azmoun: appuntamento col Bayer Leverkusen

Riflettori accesi sull’iraniano Sardar Azmoun. Il centravanti è arrivato a Trigoria la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dal Bayer Leverkusen e si è integrato alla perfezione nella Capitale. Ora, secondo quanto rilancia ‘Il Romanista’, la Roma ha già incontrato i rappresentanti dell’attaccante per discutere il suo futuro.

Il Bayer Leverkusen si aspetta 12.5 milioni di euro per il riscatto dell’attaccante iraniano e secondo il quotidiano la Roma potrebbe trovare dalle cessioni i fondi per confermarlo in giallorosso. Previsto anche un nuovo incontro col club tedesco per discutere di nuove formule per l’eventuale fumata bianca decisiva.