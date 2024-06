Salta l’accordo tra club: addio Roma

Giungono sviluppi in merito ad uno dei nomi più discussi dell’ambiente Roma, il quale sarebbe ad un passo dall’addio alla città eterna

Mancano oramai una manciata di ore all’apertura della prima sessione di calciomercato con Daniele De Rossi in panchina, durante la quale Florent Ghisolfi sarà costretto a rivoluzionare dalle fondamenta l’organico giallorosso. Le esigenze manifestate nel corso delle settimane da Daniele De Rossi sono ormai note e riguardano in particolare il reparto difensivo e quello offensivo.

A differenza di Fonseca, Conte e Motta, ovvero i nuovi allenatori sbarcati sulle panchine delle big italiane, DDR ha avuto la possibilità di guidare la squadra per diverse settimane prima di approcciarsi al suo primo calciomercato da tecnico giallorosso, il che non soltanto gli permetterà di essere chiaro e lucido nelle direttive in termini di operazioni in entrata, ma anche e soprattutto per ciò che concerne la uscite.

Numerosi gli esponenti, anche di spicco, che all’apertura del mercato lasceranno Trigoria e, dunque, una lacuna in rosa. Ecco che in tal senso emergono nuovi sviluppi in merito a quei calciatori giallorossi il cui avvenire risulta a dir poco nebuloso.

Salta il gentlemen agreement con il Leeds: Llorente verso l’addio

Uno dei nomi più chiacchierati nel corso delle scorse settimane è senza dubbio alcuno quello di Diego Llorente, attualmente in prestito alla Roma dal Leeds. Se fino a pochi giorni fa il riscatto dello spagnolo pareva soltanto questione di dettagli, vista la particolare considerazione manifesta da Daniele De Rossi, nel corso delle ultime ore è andato crescendo il dubbio in merito alla permanenza dell’ex Real Madrid.

È stato Fabrizio Romano sul suo account X(Twitter) a riportare con certezza il mancato accordo con il Leeds, che causerebbe la partenza di Llorente dalla città eterna, anche e soprattutto a causa della volontà di Ghisolfi di lavorare con particolare enfasi sui talenti più giovani. Il classe ’93 sembrerebbe dunque destinato a rientrare in Inghilterra.