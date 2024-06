Ancelotti lo toglie alla Roma, offerta irrinunciabile e decisione in casa Real Madrid già presa: assalto capitale.

Numerose le questioni che restano in piena fase di analisi e svolgimento in casa Roma, alla luce delle grandi modifiche richieste da De Rossi a Ghisolfi, inserite nel solito perimetro finanziario nel quale i Friedkin potranno operare. La bravura di club e dirigenza, anche questa volta, dovrà consistere nel saper trovare il giusto equilibrio tra queste necessità di miglioramento e i margini di manovra con i quali il neo direttore sportivo giallorosso potrà intervenire.

Tradotto, sulla falsariga di quanto accaduto già in passato, la Roma dovrà essere brava a fiutare tutte quelle occasioni che, grazie a giusti incastri e capacità, possano consentire di vedere approdare in quel di Trigoria giocatori importanti e funzionali, a condizioni coerenti rispetto a quelle su citate. Lo abbiamo già visto con Lukaku o Dybala e, come indicano le ultime notizie di calciomercato, potrebbe essere anche questa la situazione relativa a Federico Chiesa, finito nel mirino dei giallorossi da tempo e, previo il rispetto dei presupposti di cui detto, prelevabile a condizioni meno difficili rispetto al passato.

Calciomercato Roma, idea Brahim Diaz: il Real e Ancelotti hanno già deciso

La vicenda relativa al numero 7 della Juventus, ad ogni modo, non sta rappresentando l’unica priorità di Ghisolfi e addetti ai lavori. Più in generale, la Roma è nel pieno di una fase di studio e attenzione nei confronti di tutti quegli scenari che permettano di intensificare le qualità dell’attacco, parallelamente alla ricerca di volti ed energie nuove anche negli altri reparti.

Le difficoltà di prolificità offensiva e l’attuale assenza di un centravanti oltre Abraham stanno, però, rendendo le situazioni legate al fronte offensivo non poco calde, con le ultime novità che potrebbero intrecciarsi proprio con un grande club quale il Real Madrid. In una parentesi che ha visto fin qui accostati tanti nomi alla Roma, Footmercato riferisce anche del profilo di Brahim Diaz.

L’ex Milan sarebbe finito nel mirino proprio della Roma, oltre che del Tottenham, attirate dalle qualità e dalla situazione dello spagnolo, che, come altri giocatori offensivi, potrebbe risentire della nobilissima e pesante presenza di Mbappé tra le fila delle Merengues. Questo, però, non a detta del Real Madrid, che non ha alcuna intenzione di separarsi da un giocatore che, dal proprio canto, ha altresì espresso preferenze di permanenza nella capitale spagnola.

Difficile vederlo partire, dunque, se non al fronte di offerte irrinunciabili, anche alla luce del veto di Ancelotti che, proprio come lo stesso club, è tutt’altro che disposto a lasciar partire a cuor leggero un elemento di indubbia qualità.