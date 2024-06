Calciomercato Roma, addio UFFICIALE del jolly: si infiamma il derby

Il calciomercato della Roma è in continua evoluzione. Non è azzardato ipotizzare che presto vi potrebbe essere un derby di mercato con la Lazio. Per chi?

Il mese di giugno è stato caratterizzato dal valzer delle panchine, mai come in questa annata, così, rivoluzionario. Sostanzialmente soltanto l’Inter campione d’Italia ha mantenuto inalterata la sua guida tecnica, confermando Simone Inzaghi.

La Roma si era portata avanti con il lavoro già da gennaio scorso con l’esonero di José Mourinho sostituito da Daniele De Rossi. Per il resto è stato un fuoco di fila di esoneri e nuovi ingressi. Una dietro l’altra praticamente tutte le prime della classe hanno provveduto al cambio del tecnico. La Juventus ha messo alla porta Massimiliano Allegri per far posto al tecnico rivelazione della passata stagione, Thiago Motta. Il Milan, dal canto suo, ha salutato dopo cinque anni ed uno scudetto, Stefano Pioli. Al suo posto Paulo Fonseca. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha scelto il numero uno, Antonio Conte, per risolvere i suoi non pochi problemi. Il Bologna, perduto Thiago Motta, ha scelto l’ex tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, mentre la Fiorentina di Rocco Commisso ha scelto Raffaele Palladino, ex Monza. E la Viola cambia volto.

Roma-Lazio, tentazione Castrovilli: i dettagli

Nuovo tecnico, nuovo progetto, nuovi interpreti. E’ una regola non scritta del calcio, quasi un dogma. La Fiorentina ha salutato Vincenzo Italiano dopo due finali di Conference League perdute non senza rimpianti.

Ora la palla passa tra le mani di Raffaele Palladino che dovrà costruire la nuova Fiorentina. Il primo, importante colpo è già arrivato. Moise Kean, ormai ex attaccante della Juventus, è della Viola, manca soltanto l’ufficialità. Cambia la Fiorentina e cambiano i suoi interpreti. Il quotidiano di Firenze, La Nazione, ci anticipa i programmi di mercato della società gigliata. I nuovi arrivati andranno ad occupare i posti lasciati liberi da chi è ormai fuori dal progetto viola.

Fuori dal progetto come Giacomo Bonaventura, a gennaio scorso addirittura in predicato di passare alla Juventus. Accanto a Jack Bonaventura è pronto a lasciare il Viola Park anche Gaetano Castrovilli. Per il 27enne centrocampista di Canosa di Puglia potrebbe presto scatenarsi un derby di mercato. Per il jolly, ormai da considerare come ex viola, Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia. Giovane e svincolato Castrovilli rappresenta un prospetto interessante. Le società romane, però, dovranno prestare attenzione al Marsiglia del neo allenatore, Roberto De Zerbi. Si attendono novità.