Game over Roma, limati gli ultimi dettagli: fumata bianca in arrivo

Il suo trasferimento alla Roma si sarebbe improvvisamente complicato: stanno lavorando sotto traccia per chiudere l’accordo

Uscita dalla fase esplorativa, la sessione di calciomercato della Roma è entrata definitivamente nel vivo. Intenzionato ad assecondare le richieste di Daniele De Rossi, Ghisolfi sta tenendo vive molte piste. Del resto non sono pochi i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento del neo DS giallorosso, chiamato a rinforzare – tra le altre – soprattutto le corsie esterne.

A tal proposito l’obiettivo numero resta sempre quel Federico Chiesa da tempo individuato come l’obiettivo numero uno in grado di garantire il salto di qualità tanto atteso. Al momento, però, la Roma si è limitata a sondare il terreno con l’entourage del calciatore, non avanzando proposte ufficiali alla Juventus. Un altro profilo finito nei dossier della Roma, dal raggio d’azione diverso, è quello di Guela Doué. Il jolly del Rennes, autore di una stagione importante con i rossoneri di Francia che ne ha fatto lievitare in maniera importante la valutazione, piace e non poco dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: accordo Rennes-Galatasaray per Doué

Anche in questo caso, però, la Roma non ha affondato il colpo preferendo valutare il da farsi. Una situazione di stallo che, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia, potrebbe rivelarsi fatale.

Secondo quanto evidenziato da Sabah Sports, infatti, da tempo sulle sue tracce, il Galatasaray avrebbe rotto gli indugi per Doué trovando l’accordo con il Rennes per il trasferimento del franco-ivoriano in Turchia. Non sono stati esplicitati i termini dell’eventuale accordo; a tal proposito, ricordiamo che la valutazione del calciatore circolata nelle ultime ore si aggirava intorno ai 6-7 milioni di euro. Laddove dovesse essere confermata quest’indiscrezione, dunque, la Roma dovrebbe dire addio a quello che sembrava potersi configurare come un obiettivo credibile della propria campagna acquisti. Seguiranno aggiornamenti a riguardo.