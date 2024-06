La Roma brucia l’Inter, colpo con lo sconto: blitz confermato

La scelta della Roma per rinforzare l’organico è stata presa: De Rossi ha già ha avuto modo di conoscerlo

Protagonista di queste calde ore di calciomercato, la Roma è chiamata a rinforzare l’organico a disposizione di Daniele De Rossi con innesti funzionali al credo tattico del tecnico giallorosso. Sotto questo punto di vista le idee di sicuro non mano e negli ultimi giorni i sondaggi esplorativi stanno portando a sviluppi importanti.

Ufficializzata la cessione di Andrea Belotti al Como, tra le tante strade battute la Roma sta ragionando con attenzione anche su un oculato restyling del pacchetto arretrato. Complice l’addio di Huijsen – che ha fatto ritorno alla Juventus – il rebus Smalling e i dubbi legati alla trattativa Llorente, Ghisolfi sta ragionando su più tavoli per capire come puntellare un reparto che si appresta a vivere un’estate densa di profondi cambiamenti. Un eventuale tassello della nuova difesa potrebbe essere un profilo sul quale asromalive.it aveva già posto l’accento. Stiamo parlando di Nicolas Valentini per il quale – come già riferito lo scorso 19 aprile dalla nostra redazione – la Roma aveva mosso dei contatti esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

Calciomercato, Roma in pole position per Valentini: i dettagli

Indiscrezione che ha trovato conferme importanti. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, la Roma sarebbe balzato in pole position nella corsa a Nicolas Valentini, difensore classe 2001 in forza al Boca Juniors.

Profilo finito in tempi e in modi diversi nei dossier – tra le altre – di Lazio ed Inter, Valentini è diventato un obiettivo concreto dei giallorossi, con De Rossi che ha già avuto modo di conoscere il difensore nella comune esperienza al Boca Juniors. Ricordiamo che il difensore argentino non ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2024, ragion per cui il Boca potrebbe essere costretta a ridimensionare le sue pretese che fino a pochi mesi fa avevano tenuto conto del valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del difensore, dal valore di 14 milioni di euro. Staremo a vedere se i contatti dei prossimi giorni porteranno a sviluppi concreti. La Roma, intanto, ha ribadito la sua posizione.