Sprint Roma in Serie A, UFFICIALE: si è svincolato

Calciomercato Roma, svolta ufficiale e sprint per l’operazione in Serie A. Il calciatore è appena stato svincolato dal club, che lo ha salutato sui propri canali nel giorno della scadenza dell’accordo.

La data del 30 giugno rappresenta un importante traguardo per il calciomercato estivo della Serie A. Oggi scadono gli accordi con i calciatori che non hanno rinnovato il contratto, ed in casa Roma sono in due pronti a salutare a parametro zero. Capolinea giallorosso per Leonardo Spinazzola sulla fascia e per il portoghese Rui Patricio in porta. Per quel che riguarda l’estremo difensore lusitano la strada per l’addio era segnata da tempo, complice anche l’exploit di Mile Svilar nella seconda metà di stagione.

Ora la Roma sta cercando il giusto profilo da affiancare al portiere ex Benfica, uno dei migliori volti della gestione De Rossi nella stagione chiusa da poche settimane. La crescita esponenziale di Svilar, autore di diverse parate decisive anche dagli undici metri, ha relegato Rui Patricio in panchina prima dell’addio in scadenza di contratto. Nei giorni scorsi il casting per il secondo portiere giallorosso sembrava già concluso in Belgio, ma la trattativa per Arnaud Bodart è entrata in una fase di stallo. Mentre l’operazione resta in stand-by in Belgio, si accende una pista alternativa in Serie A per De Rossi e Ghisolfi.

Calciomercato Roma: vice Svilar in Serie A: via libera UFFICIALE da Napoli

Fari puntati su Pierluigi Gollini, portiere classe ’95 di proprietà dell’Atalanta. Il suo profilo, come anticipato da Asromalive.it nel mese di maggio, è attenzionato dalla Roma come possibile rinforzo tra i pali in estate.

Il suo contratto non è in scadenza con l’Atalanta ma in casa bergamasca rischia di finire da terzo portiere nelle gerarchie di Gasperini. Nel frattempo in questi minuti il Napoli ha ufficializzato il suo addio, svincolandolo dalla rosa partenopea di Antonio Conte. Ecco il comunicato apparso sul sito: “La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club.

A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale.”