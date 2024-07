Un gioiello degli Europei al posto di Leao: è stata scritta la parola fine

Dalla Spagna trapela un’indiscrezione che, se confermata, potrebbe far letteralmente saltare il banco. Rafa Leao protagonista: i dettagli

Tremenda l’umiliazione patita nello spirito e nell’organizzazione di gioco dall’Italia di Luciano Spalletti. Gli Azzurri hanno gettato alle ortiche la possibilità di centrare i quarti di finale degli Europei per colpa di una prestazione che definire inconsistente sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Chi invece vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista è il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao.

Il talentuoso esterno offensivo del Milan, del resto, è ritornato al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato. Nonostante una clausola rescissoria inserita al momento dell’ultimo prolungamento con il Milan dal valore di 175 milioni di euro, non sono pochi gli spifferi che negli ultimi giorni hanno accostato il fuoriclasse portoghese non solo ad alcuni club arabi ma anche al Psg. Alla ricerca di un degno erede di Mbappe, i parigini avrebbero inserito nella lista dei desideri proprio Leao della cui permanenza, però, il Milan appare piuttosto fiducioso. Ecco perché il Psg sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. L’ultimo assist, in ordine di tempo, trapela Dalla Spagna.

Calciomercato Milan, no del Barcellona al Psg per Yamal: reazione a catena Leao

Secondo quanto riferito da El Mundo Deportivo, infatti, dopo aver provato a mettere sul piatto 200 milioni di euro nei mesi scorsi, il Psg sarebbe ritornato a bussare alla porta del Barcellona per Lamine Yamal. Protagonista della fase a gironi degli Europei con la maglia della sua Spagna, il sedicenne attaccante esterno del Barcellona avrebbe ricominciato a calamitare l’interesse dei Campioni di Francia in carica, pronti a ritornare alla carica con un’offerta da urlo.

Stando alla fonte catalana sopra citata, infatti, il Psg sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 250 milioni di euro per far saltare il banco e mettere le mani su Lamine Yamal. Dal canto suo, però, la posizione del Barcellona è inamovibile: Yamal non lascerà la Catalogna perché è considerato il presente ed il futuro del club. Una risposta netta che certificherebbe la volontà dei blaugrana di continuare a puntare fortissimo su uno dei gioielli più fulgidi della propria cantera, impreziosita da un clamoroso revival negli ultimi anni. Stando così le cose, staremo a vedere se ed eventualmente in che modo, incassato il no del Barcellona per Yamal, il Psg possa ritornare a farsi sotto per Leao.