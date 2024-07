Addio Roma, se ne va in Arabia: offerta irrinunciabile da 36 milioni

Addio Roma. Nell’andirivieni di notizie, illazioni e spifferi riguardanti il mercato giallorosso vi è anche una novità poco gradita al club capitolino. Quale?

Il primo giorno del mese di luglio per tanti può significare l’inizio delle ferie estive. Per milioni di persone è l’inizio ufficiale del calciomercato. Addetti ai lavori, direttori sportivi e tifosi, sono soltanto una minima parte dello sterminato popolo accumunato da questa ‘caldissima’ passione che durerà l’intera estate. Esattamente fino al 30 agosto, quando ‘le porte’ del calciomercato verranno ermeticamente chiuse.

La nuova stagione inizia con i ‘lavori di ristrutturazione’ delle squadre. Tutti al lavoro per settimane in cui illusioni e certezze si inseguiranno senza soluzione di continuità. La Roma è già sul campo, pronta a rimodellarsi in vista della prossima annata. Daniele De Rossi ‘pretende’ una Roma diversa da quella che ha chiuso la stagione appena conclusa. La vuole diversa nella testa ma anche notevolmente arricchita dal punto di vista della qualità. Chi ha preceduto la Roma, nell’ultimo campionato, si sta rafforzando e pertanto il compito che attende la società giallorossa, in questa sessione di mercato, non è dei più semplici. L’occhio deve cadere sempre lì, su un bilancio che non può permettersi pericolose scivolate verso il rosso. La ricerca si concentra, pertanto, sulle occasioni di ‘qualità’.

Gli arabi anticipano la Roma

L’estate 2023 ha fatto conoscere un nuovo protagonista del variegato mondo del calciomercato. L’Arabia Saudita, con la sua giovanissima Saudi League, ha fatto il prepotente ingresso nelle trattative pallonare.

Quasi non bastasse l’inquietante presenza dei club di Premier League, straricchi, e praticamente imbattibili, per le società italiane, l’arrivo dei club sauditi ha creato un nuovo muro quasi invalicabile in ambito del calciomercato. La Roma stessa potrebbe presto essere costretta a fare i conti con un club saudita. Un comune obiettivo di mercato potrebbe, infatti, causare lo scontro. La notizia ci arriva direttamente da El Chiringuito TV: “OFFERTA DERLL’AL-ITTIHAD per MARIO HERMOSO. Il club saudita gli offre 12 milioni di euro netti a stagione per 3 anni“. Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid, svincolato dal club spagnolo e pertanto acquisibile a parametro zero, rappresentava un profilo perfetto per la Roma di Daniele De Rossi. L’offerta proveniente dall’Arabia Saudita è, come sempre, impareggiabile. Per la società giallorossa, così come per qualunque altra società italiana. E come sempre, in casi analoghi, conviene semplicemente girare lo sguardo altrove.