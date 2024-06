Calciomercato Roma, addio UFFICIALE: ha già salutato tutti

In attesa di ulteriori aggiornamenti sul mercato in entrata, in casa Roma c’è stato appena un addio ufficiale.

Dopo aver ottenuto il terzo sesto posto consecutivo in campionato, la Roma l’anno prossimo cercherà di tornare in Champions League. Lo stesso Daniele De Rossi, infatti, ha ribadito la necessità di cambiare qualcosa rispetto alle strategie adottate negli ultimi anni dal club capitolino.

Una squadra importante come la Roma, di fatto, non può mancare dalla massima competizione europea per club oltre sei anni, visto che per risalire alla sua ultima partecipazione in Champions League bisogna tornare indietro fino alla stagione 2018/19. Basti pensare che quella era la seconda annata sulla panchina giallorossa di Eusebio Di Francesco, che poi fu sostituito da Ranieri.

Proprio per questo motivo, infatti, nella Roma di Daniele De Rossi ci saranno tantissime novità rispetto all’anno scorso. Il club giallorosso, infatti, è al centro di tante indiscrezioni sia nel mercato in entrata che in quello in uscita. Proprio su questo fronte bisogna registrare un un importante annuncio ufficiale.

Roma, Rui Patricio saluta il club giallorosso: l’annuncio su Instagram

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram, infatti, Rui Patricio ha detto addio alla Roma: “Grazie per questi 3 anni! 129 partite e 2 finali Europee! Ringrazio davvero tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni”.

Il post di addio di Rui Patricio poi continua: “Un Pensiero ed un grande abbraccio a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questo viaggio indimenticabile. La mia esperienza a Roma si conclude così. Porterò con me tanti ricordi sia professionali che personali. Vi auguro il meglio e spero che continuiate a vincere tante altre competizioni con la stessa passione e determinazione che ci ha caratterizzato sino ad ora! Ancora e Sempre Forza Roma!”.