Calciomercato Roma, doppio tradimento e firma rossonera

Calciomercato Roma, un’altra squadra si iscrive alla corsa per il colpo a parametro zero che anche i giallorossi hanno messo nel mirino

Se non esce Smalling, per il quale al momento la Roma non ha ricevuto delle offerte importanti, è difficile fare un innesto importante dietro. Certo, quelli sicuri di rimanere sono Ndicka e Mancini e qualcuno per forza di cose dovrà arrivare. Anche se non dovesse andare via l’inglese.

Detto di Varane, che alla Roma non interessa e che sta valutando l’offerta del Como sempre in Serie A, nelle scorse settimane si è parlato di un interesse giallorosso per Mats Hummels: ha lasciato ufficialmente il Borussia Dortmund, e ha avuto nel corso di queste settimane delle offerte. La Roma non lo ha perso di vista, come sappiamo, ma a tutte le squadre interessate, secondo il portale tedesco Kicker, se ne deve aggiungere un’altra, che sta pensando al tedesco per andare a sostituire un giocatore in uscita.

Calciomercato Roma, anche il Leverkusen su Hummels

Parliamo del Bayer Leverkusen, che vorrebbe ripetersi in Bundesliga anche il prossimo anno, e che deve fare i conti con il desiderio di andare al Bayern Monaco di Tah. Si legge che un sostituto ideale non esiste, ed è per questo motivo che si stanno cercando diversi profili. E tra i tanti nomi è spuntato proprio quello di Hummels, che potrebbe quindi arrivare a parametro zero.

“Le capacità di leadership e la natura comunicativa del veterano, nonché la buona visione di gioco, sono delle ottime referenze” spiegano dalla Germania. Anche se rimangono dei dubbi sulla tenuta fisica e soprattutto su una questione tattica che non è di secondo piano: il fatto che Hummels sia abituato a giocare con due squadre che giocano molto alte potrebbe fare la differenza. Ma il Leverkusen comunque ci pensa. Quindi occhio.