Conte serve il bis, accordo totale: la Roma è fuori dai giochi

Accordo totale e Conte-bis, Roma fatta fuori dai giochi: ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

L’aria di grandi cambiamenti prevista già a inizio calciomercato inizia ad essere respirata a diverse latitudini del nostro campionato, nel pieno di una campagna acquisti da poco iniziata ufficialmente ma, di fatto, fondata su basi e presupposti già da tempo apparecchiati. Le novità più importanti, fino a questo momento, hanno interessato soprattutto il valzer di panchine, scaturito da quell’insieme di cambiamenti che, a partire dall’interruzione anzitempo del rapporto Allegri-Juventus, hanno interessato alcune delle squadre più importanti della Serie A.

Tra queste, ovviamente, spicca anche un Napoli alle prese con una necessaria rifondazione, successiva ad un anno complicato e difficile, oltre che inatteso. La gioia scudetto, destinata a restare storia eterna nei cuori dei tifosi campani, è stata soppiantata negli scorsi mesi da un cammino a dir poco complicato, caratterizzato da due esoneri e da un trittico di cambi in panchina che, alla fine, ha portato De Laurentiis a imbattersi in una scelta forte quanto emblematica, quale quella di ingaggiare Antonio Conte. Fermo da circa un anno, il tecnico leccese aveva già in passato ammiccato di fronte ad opportunità come quella campana, ufficialmente accettata meno di un mese fa.

Doppietta Conte, Mario Hermoso sempre più vicino

Servirà, ora, vedere accontentato il mister del Napoli, con ripercussioni di mercato che potrebbero interessare anche le stesse manovre romaniste. Come gli azzurri e tanti altri club, infatti, anche la Roma è attesa da un corpo di cambiamenti che permettano a Daniele De Rossi di lavorare nelle migliori condizioni possibili, ripartendo dall’ossatura principale della rosa, integrata con volti nuovi e maggiormente funzionali.

Diverse richieste o occasioni di mercato, come dicevamo, potrebbero però scontrarsi proprio con gli aneliti di Antonio Conte che, dopo gli interessi per il da poco ex Roma Spinazzola, sarebbe molto vicino all’ingaggio di un profilo accostato nel recente passato anche al mondo capitolino. Trattasi di Mario Hermoso, esperto ed eclettico difensore dell’Atletico Madrid, ormai svincolatosi dai Colchoneros in seguito al mancato rinnovo con i Colchoneros, al quale è stato legato praticamente fino alla giornata di ieri.

Hermoso, secondo il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, sarebbe molto vicino al Napoli, che ha fiutato questa bella occasione di mercato. Secondo Venerato, in particolar modo, il club di De Laurentiis avrebbe trovato l’accordo con l’entourage del giocatore, arrivando ad un’intesa sulle commissioni. Un colpo che, se confermato, permetterà al Napoli di vedere ulteriormente rinforzato un reparto apparso nel recente passato deficitario, per il quale gli azzurri hanno deciso di puntare anche su Rafa Marin.