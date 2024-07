Dalla Lazio alla Roma: ha già salutato tutti

Emergono nuove clamorose indiscrezioni in merito ad uno dei nomi più chiacchierati per quanto concerne il calciomercato del bel paese

Quella iniziata da poche ore è con grande probabilità una delle sessioni di calciomercato più affascinanti del recente passato italiano, a causa delle profonde rivoluzioni che le big dovranno subire per tentare di disinnescare la paurosa egemonia tattica esercitata dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi.

Milan, Lazio, Roma, Juventus e Napoli hanno sostituito i propri tecnici, il che non può che significare anche un profondo restyling in termini di organico a disposizione. Le mutate caratteristiche degli allenatori che siederanno sulle panchine delle big italiane presuppongono una serie di cambiamenti nelle rispettive rose, così da assecondare le velleità tecnico-tattiche di Baroni, Fonseca, Conte, De Rossi e Thiago Motta. Ecco le ultime su uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane, comparso nella gran parte dei taccuini delle società sopracitate.

La Lazio posa gli occhi su Gudmundsson

Albert Gudmundsson è senza dubbio alcuno una delle sorprese più piacevoli della stagione appena conclusasi, durante la quale ha letteralmente incantato i tifosi del Genoa, ma più in generale ogni appassionato di calcio. Qualità nello stretto, intelligenza, dribbling, senso del gol e invidiabile capacità di dialogo con i compagni sono solo alcune delle caratteristiche che hanno spinto svariate società italiane (ma non solo) a tastare il terreno in cui si trova il cartellino dell’islandese. Il club che più di tutti ha intrattenuto dialoghi con l’entourage del calciatore è senza dubbio alcuno l’Inter di Simone Inzaghi, particolarmente intrigato dall’idea di portare ad Appiano Gentile una seconda punta di tale estro.

Sul fantasista di Gilardino si è soffermata anche la Roma di Daniele De Rossi, a cui spaventano soltanto i 35 milioni fissati dal Genoa per cedere il cartellino del numero 11 rossoblu… ma, secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo account X (Twitter), pare che i giallorossi non siano l’unica società capitolina ad aver inserito Gudmundsson nella lista dei desideri. Sembrerebbe infatti che nelle scorse ore la Lazio di Baroni abbia sondato il terreno, avviando i primi contatti per comprendere se vi siano le condizioni favorevoli a compiere un primo tentativo.