Roma, c’è un ritorno storico: svelata la terza maglia

Spuntano nuove indiscrezioni in merito alla terza maglia dell’AS Roma per la stagione 2024/25. Ecco il deciso ritorno al passato

Il calciomercato della Serie A è iniziato da una manciata di ore e gli appassionati del bel paese non aspettano altro che scoprire quale sarà il nuovo assetto delle rose ai blocchi di partenza della stagione 24/25. La corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi inizia a tremare nel vedere la totalità delle big italiane pronte a profonde rivoluzioni, come il cambio di allenatori di Milan, Lazio, Juventus, Roma e Napoli fa facilmente intendere.

Ma per i tifosi della penisola, come ogni anno, non c’è soltanto la frenesia del calciomercato a dilettare, ma anche la scoperta dei nuovi kit della stagione in arrivo. Come ben saprete le divise previste per ogni squadra sono tre e, dopo che i tifosi della Roma hanno preso contatto con le indiscrezioni relative alla prima e la seconda maglia, ecco che spuntano nuovi e succulenti leaks relativi al terzo kit della prossima stagione.

Il ritorno del blu come nella stagione 91/92

Se prima e seconda maglia tendenzialmente devono attenersi ad una serie di consuetudini relative ai colori della squadra di riferimento e alla leggibilità cromatica in campo (rispetto alle altre prime e seconde maglie del resto del tabellone), sulla terza maglia per i designer è possibile sbizzarrirsi con colori e trame. Non a caso la terza maglia è quella che spesso genera maggior curiosità, proprio a causa della possibilità di poter spaziare senza particolari paletti in termini di soluzioni estetiche.

🐺 PREDICTION 🐺 🔷 AS Roma 2024/25 Third Kit prediction based on the leaked shorts. 🙌 Big thanks to @grhaer9 for the render. pic.twitter.com/QhFVvACDQ7 — Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 30, 2024

Nel caso della terza maglia che i calciatori della Roma indosseranno con grande probabilità nel corso della prossima stagione, pare che l’idea sia stata quella di tornare al passato, ricalcando il design della storica terza maglia della stagione 91/92. Una base blu verrà impreziosita da dettagli arancioni e sfumature di un blu ancor più scuro.