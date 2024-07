Rompono gli indugi, la Roma non crede ai suoi occhi: gratis a Milano

Rompono gli indugi, la Roma non crede ai suoi occhi: il calciomercato lo porta gratis a Milano. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’inizio del mese di luglio ha saputo regalare, in poche ore, un insieme di novità di non poco conto, come ben ricordano le recenti ore vissute in casa Roma. La giornata odierna e la serata di ieri, infatti, hanno visto Rui Patricio e Leonardo Spinazzola salutare in modo definitivo e ufficiale il club, al termine di una scadenza contrattuale che pone fine ad un progetto ormai logoro.

Se l’era Mourinho, infatti, può dirsi terminata da circa sei mesi a questa parte, partenze di elementi che abbiano rappresentato parte dell’ossatura degli ultimi anni fanno capire come in quel di Trigoria si sia nel pieno di una fase di riorganizzazione, volta a catalizzare un progetto neonato ma, di fatti, già partito con De Rossi lo scorso gennaio. Le condizioni e le aspettative restano le medesime, con la piazza che si auspica di veder migliorata la squadra, nel pieno rispetto delle richieste dell’allenatore e, a contempo, delle opportunità economiche del club.

Hummels in Serie A, Roma avvisata: a Milano fanno sul serio

Anche quest’anno, come accaduto in passato e come sovente verificatosi anche presso altre società da almeno un lustro a questa parte, un grosso peso potrebbe essere vantato anche dai colpi a costo zero, alla luce delle diverse opportunità di calciomercato che il panorama potrebbe offrire. Non solo addii a giocatori della Roma ufficialmente divenuti svincolati, ma anche la possibilità di pescare nel corpo di parametri zero elementi che si rivelino potenzialmente utili alla causa.

In questa lista, come ben sanno alcuni dei club europei più importanti di Europa, figura anche Mats Hummels, difensore centrale ormai ex Borussia Dortmund che ha visto proprio in queste ore scadere il proprio contratto con i gialloneri. Il difensore tedesco, classe 1988, sarebbe un coadiuvante esperto quanto intelligente per molte squadre, come testimoniato anche dagli interessi che, tra le varie, hanno coinvolto anche la stessa Roma.

Stando a quanto emerge dalla nobile fonte tedesca della Bild, però, il futuro in Serie A di Hummels potrebbe non portarlo nella capitale. Il difensore sarebbe, infatti, concretamente finito nel mirino di Milan o Inter, ambedue alla ricerca di occasioni di mercato che permettano di apportare modifiche e miglioramenti tra le proprie retrovie.