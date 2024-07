Saluta la capitale e va in Arabia: 50 milioni di euro

Calciomercato Roma, il blitz in Arabia Saudita lascia a bocca asciutta anche la Juventus di Giuntoli. Ecco come cambia lo scenario nel giorno dell’apertura della sessione estiva.

Oggi si è aperta ufficialmente la sessione estiva di calciomercato e Roma e Juventus rischiano di arrendersi alla concorrenza dell’Arabia Saudita. Anche in questa sessione di trattative i petroldollari dell’Arabia Saudita sono un fattore per tanti club europei, Serie A compresa. Roma e Juventus alzano bandiera bianca davanti alla maxi offerta da 50 milioni di euro, pronto il volo per lasciare la Capitale a stretto giro di posta.

L’Arabia Saudita rompe gli indugi e complica i piani offensivi di Roma e Juventus in Serie A. Da tempo i petroldollari del campionato saudita si intrecciano con le manovre del calciomercato europeo, che ha aperto ufficialmente i battenti in queste ore. Uno degli obiettivi offensivi, accostato alla lista dei desideri sia giallorossa che bianconera è quello di Alvaro Morata, che ha ufficialmente aperto le porte all’addio all’Atletico Madrid di Simeone, con lo stesso scenario di dodici mesi fa.

Calciomercato Roma, svolta in Arabia e 50 milioni per Morata: niente Juve

L’attaccante spagnolo, impegnato ad Euro 2024, secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dalla patria è ad un passo dalla firma in Arabia Saudita. Niente ritorno in Serie A per il centravanti iberico dunque, e operazione da 50 milioni di euro per l’addio definitivo ai Colchoneros,

Secondo quanto scrive il portale Relevo, Alvaro Morata è pronto a lasciare Madrid per tentare l’esperienza nel campionato saudita. Ad assicurarsi le prestazioni del centravanti iberico sembra essere l’Al-Qadsiah, lo stesso club in cui ha firmato Nacho dal Real Madrid. L’operazione avrebbe un costo totale da 50 milioni di euro, cifre decisamente importanti per la firma dell’attaccante classe ’92.