“Ti aspettiamo a Milano?”: la reazione di Lukaku è tutto un programma

Al centro di molte voci di mercato, Romelu Lukaku non ha brillato agli ultimi Europei: il ‘siparietto’ al termine del match non è passato inosservato

Non sono stati gli Europei di Romelu Lukaku. L’attaccante belga non è riuscito a caracollarsi la squadra sulle spalle pur non facendo mai mancare il suo contributo in termini di abnegazione e spirito di sacrificio. Qualità che non sono bastate ai ‘Diavoli Rossi’ per riuscire a strappare il pass per i quarti di finale, puniti da uno sfortunato autogol ad una manciata di minuti dalla fine dei tempi regolamentari.

Ad ogni modo, chiusa la parentesi tutt’altro che brillante agli Europei, Romelu Lukaku potrà ora prendersi del tempo per valutare con attenzione i diversi scenari per il futuro. Non è un caso che nelle settimane Big Rom sia stato accostato a diversi club di Serie A e non solo. In tempi e in modi diversi, infatti, il Milan e il Napoli hanno avviato dei sondaggi esplorativi con il Chelsea per capire la fattibilità dell’operazione. Fino a questo momento, però, i Blues non hanno minimamente aperto all’ipotesi di privarsi del proprio attaccante per una cifra inferiore a 37 milioni di sterline, circa 44 milioni di euro.

Lukaku a Milano, la reazione del bomber

Soglia che né il Napoli né il Milan intendono raggiungere. Dal canto loro i rossoneri continuano a tenere aperte anche altre piste la più calda della quale porta ancora a Zirkzee, pur non trascurando l’ipotesi Abraham. Ritornando a Lukaku, però, non è affatto passata inosservata la reazione del gigante belga ai giornalisti che hanno ‘pizzicato’ Lukaku in mixed zone.

Come evidenziato dalle telecamere di calciomercato.it, a chi gli ha chiesto: “Ti aspettiamo a Milano?”, Lukaku ha risposto con una fragorosa risata prima di andar via. Reazione piuttosto enigmatica, dunque. Staremo a vedere se le prossime settimane potranno fornire un quadro più completo in relazione ad una situazione ancora tutta in divenire.