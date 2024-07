Vlahovic al posto di Chiesa: affare con lo sconto

Vlahovic al posto di Chiesa: ribaltone Juventus e affare con lo sconto. Ecco la situazione che si sta creando dentro i torinesi

La situazione in casa Juventus, almeno per quanto riguarda le cessioni, sembra essere al momento abbastanza chiara. Giuntoli, anche per via della scadenza contrattuale del prossimo anno, potrebbe ascoltare le offerte per Federico Chiesa, sul quale c’è l’interesse della Roma, lo sappiamo, ma potrebbe anche entrare nel mirino di qualche club estero. Si è vociferato del Bayern Monaco.

Tutto lineare? Forse sì, o forse no. Perché durante l’ultima puntata di Juventibus, andata in onda come al solito su Twitch, si è parlato anche di un altro possibile addio: quello di Dusan Vlahovic. Il serbo all’Europeo ha deluso, come abbiamo visto, e questo potrebbe anche fare cambiare idea ai bianconeri che, comunque, qualche uscita importante la dovranno fare. Insomma, potrebbe esserci anche il ribaltone clamoroso. Ma andiamo a leggere insieme le parole che hanno detto gli ospiti del programma citato prima.

Addio Vlahovic: saluta la Juve

A parlare inizialmente è stato Davide Burani: “Vlahovic quest’anno costa alla Juve 37 milioni, 18-19 di cartellino più ingaggio lordo. Significa che se arriva qualcuno che arriva 50 milioni, tu Vlahovic lo dai. L’anno scorso ero contro lo scambio con Lukaku, ma se arrivasse qualcuno disposto ad offrire 50 milioni io Vlahovic lo darei”.

E poi ha continuato Panoz, HR italiano di Football manager: “Magari per il fatto che sia uscita la voce della vendita di Chiesa, non è che la Juve sia così intelligente da dire: ‘Noi mettiamo lì Chiesa per farlo vedere per dire Vlahovic è intoccabile’? Magari alla Juve conviene più vendere Vlahovic, portare a casa dalla sua vendita e reinvestire su un giocatore che sia Zirkzee o un altro”. Insomma, in poche parole, potrebbe esserci una mossa a sorpresa della Juventus qualora dovessero arrivare delle offerte per l’attaccante. Con lo sconto, a quanto pare: perché fino al momento si è parlato soprattutto di cifre assai superiori.