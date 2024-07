Accordo e firma UFFICIALE: Mourinho tira in ballo la Roma

Calciomercato Roma, l’annuncio di Mourinho svela dei dettagli piuttosto interessanti sulle mosse dei giallorossi

Roma molto attiva in sede di calciomercato. Dopo una prima fase impreziosita da diversi sondaggi esplorativi, i giallorossi stanno provando a stringere i tempi per regalare a De Rossi i rinforzi giudicati prioritari per la costruzione della nuova squadra.

A parlare delle mosse passate della Roma che non si concretizzarono, svelando al contempo interessanti retroscena, nelle ultime ore è stato anche José Mourinho. Il tecnico portoghese, da qualche settimana allenatore del Fenerbahçe, ha esternato tutta la sua gioia per la permanenza di Caglar Soyuncu. L’ex centrale del Leicester, infatti, nelle scorse ore si è legato nuovamente al Fenerbahçe e continuerà la sua avventura nel campionato turco. Non si tratta di un profilo come gli altri. Nelle scorse finestre di mercato, quando lo ‘Special One’ sedeva ancora sulla panchina della Roma, Soyuncu era stato accostato anche ai giallorossi.

A rivelare la volontà da parte del portoghese di allenatore il poliedrico difensore turco è stato lo stesso José Mourinho che così ha commentato la permanenza di Soyuncu al Fenerbahçe: “Sono molto felice per la permanenza di Soyuncu. Ringrazio il presidente per lo sforzo profuso. Prima che arrivassi qui, ero interessato già alla Roma: volevo acquistarlo, ma a quel tempo non fu possibile”.