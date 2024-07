Addio Roma: firma biennale col Napoli

Addio Roma. Arrivi e partenze in casa giallorossa all’avvio ufficiale del calciomercato. C’è chi lascia Trigoria ed approda sotto il Vesuvio.

Il mercato della Roma è in rampa di lancio. Le idee sono tante, occorre metterle a terra e cercare poi di realizzarle. Una campagna acquisti importante, ed imponente, che potrebbe prevedere una decina di nuovi ingressi, a fronte di altrettante partenze.

A Trigoria è arrivata la prima ventata di novità e di freschezza. La società capitolina ha infatti ufficializzato l’acquisto del difensore di fascia, Buba Sangaré, classe 2007, acquistato, a titolo definitivo, dal Levante. Un arrivo che segue all’addio di Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea ed in attesa di una nuova, italica opportunità, Milan o Napoli? La Roma ha già salutato Andrea Belotti, tornato dal prestito alla Fiorentina e ceduto al neopromosso, ricchissimo ed ambizioso Como di proprietà dei fratelli Hartono, miliardari indonesiani. Pronto ad uscire da Trigoria anche l’altro attaccante giallorosso Tammy Abraham, mentre, al momento, sembra scongiurata l’ipotesi di fuga di Paulo Dybala. In casa giallorossa, così come nelle altre società, le porte girevoli del mercato hanno appena iniziato a mettersi in movimento. E la Roma è pronta a salutare un altro dei suoi.

Leonardo Spinazzola ‘vede’ il Napoli di Conte

La prossima stagione vuole ritornare protagonista. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha vissuto un’ultima stagione da incubo. La ripartenza si chiama Antonio Conte. Un nome, una garanzia.

Una nome, una garanzia per chi c’è già e per chi intende arrivare. Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia vorrebbero lasciare Napoli e soltanto il tecnico salentino può fermarli. Così come Alessandro Buongiorno, capitano del Tortino, vorrebbe ‘scendere’ a Napoli soltanto per essere guidato dall’ex tecnico della Juventus. Chi è pronto ad abbracciare Napoli, il Napoli ed Antonio Conte è Leonardo Spinazzola. L’esterno di Foligno, campione d’Europa con la nazionale azzurra nel 2021, ha salutato la Roma con un toccante messaggio: “Abbiamo gioito e pianto insieme“, ma adesso, nel suo immediato futuro, potrebbe esserci il Napoli, pronto a prenderlo a parametro zero. Le porte girevoli della Roma, però, guardano avanti. Via il 31enne Leonardo Spinazzola, dentro il 17enne Buba Sangaré. In casa Roma il futuro è adesso.