Calciomercato Roma, Morata respinge l’Arabia: ha un solo desiderio

Calciomercato Roma, Morata respinge l’Arabia. Il nome dell’attaccante, nonché capitano della Spagna agli Europei di Germania, è tra i più menzionati in questo periodo.

A luglio non si scherza più. Il mercato è, ufficialmente, aperto e tra pochi giorni inizierà, ufficialmente, anche la nuova stagione. I raduni, alla spicciolata, delle squadre daranno il via alla stagione 2024-2025. Sullo sfondo, almeno fino a metà luglio, vi è sempre il campionato europeo che si sta disputando in Germania.

Occhio ai risultati ed occhio, soprattutto, ai possibili obiettivi di mercato. La favorita Francia di Didier Deschamps prosegue, non senza fatica, il suo cammino. La sua stella più luminosa, Kylian Mbappé, complice un fastidioso infortunio al naso, non sta ancora brillando come dovrebbe, ma ormai il suo contratto ‘stellare’ con il Real Madrid è ben custodito in cassaforte. L’altra nazionale che aspira al successo finale, e che fin qui ha destato le migliori impressioni, è la Spagna guidata da Luis De La Fuente. All’interno della compagine iberica tanti volti noti e quel Lamine Yamal, classe 2007, compirà 17 anni il prossimo 13 luglio, che sta già mandando fuori di testa il mercato. Il PSG ha messo sul tavolo 250 milioni di euro per il talento spagnolo. Il Barcellona ha risposto con un secco “No”.

Un solo desiderio: vincere con la maglia dell’Atletico

Kylian Mbappé e Lamine Yamal sono obiettivi inimmaginabili, poiché irraggiungibili, per il calcio italiano. Nella Spagna, però, vi è giocatore che l’Italia la conosce molto bene e che in Italia tornerebbe molto volentieri: Alvaro Morata.

Il capitano della Spagna, classe 1992, sta confermando, in terra tedesca, tutta la sua assoluta affidabilità. La clausola rescissoria fissata dall’Atletico Madrid, 12 milioni di euro, lo rende un profilo perfetto per il campionato di Seria A. Alvaro Morata non ha però estimatori soltanto nel Belpaese. Anche l’Arabia Saudita ha puntato sul 32enne puntero di Madrid. La conferma ci arriva da Guido Tolomei che su X ha pubblicato quanto segue: “Molto (MOLTO) difficile che Morata possa andare in Arabia, soprattutto per questioni familiari, ad oggi l’Atletico Madrid vorrebbe tenerlo, lui vuol andare. Il Milan e la Roma monitorano molto attentamente la situazione. La sua primissima scelta anche a costo di lasciare soldi sul piatto? La conosciamo tutti“. Torino, e la Juventus, rappresentano davvero la priorità per l’attaccante spagnolo? No. Un pensiero comune spingeva l’attaccante spagnolo verso la Juventus. Almeno fino alla pubblicazione di un post dello stesso Alvaro Morata sul suo profilo Instagram che lascia chiaramente intendere ben altro:

“Non posso immaginare cosa significhi vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non l’avrò ottenuta“. Un cuore rosso rivolto all’Atletico Madrid che vale più di 1000 parole. Il club spagnolo, dal canto suo, non ha perso tempo a condividere il post del suo attaccante. Un post ed un cuore rosso che hanno smontato i sogni della Roma e delle altre pretendenti. Definitivamente.