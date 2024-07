Clamoroso ritorno per Lukaku: la mail è già partita

Ritorno inatteso per Romelu Lukaku, la mail per il centravanti reduce dal prestito alla Roma è già partita. Gli ultimi aggiornamenti.

Nella pluralità di questioni che sta toccando il mondo Roma nel corso di questa prima fase di calciomercato rientra certamente anche la vicenda relativa al futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, come si ricorderà, era arrivato nella capitale a chiosa di una campagna acquisti delicata e contraddistinta dalla difficile e quasi esasperata ricerca di un rinforzo in attacco per Mourinho, rimasto senza il titolare Abraham per il grave infortunio di cui noto.

In un periodo contraddistinto anche dalle sorprese Azmoun o Renato Sanches, l’approdo dell’ex Inter aveva galvanizzato una piazza rimasta interdetta dalle prime uscite della squadra, in difficoltà e povera di idee. L’impatto e l’aiuto giunti dal belga non tardarono certamente ad arrivare, con l’esordio contro il Milan e la più che convincente prestazione di inizio settembre nel rocambolesco 7-0 sull’Empoli. A distanza di quasi un anno, ora, tante cose sono cambiate, eccezion fatta per la posizione di Lukaku, il cui approdo nella Capitale, sin dal suo principio, pareva dover essere unicamente momentaneo.

Senza soffermarci sulle tante altre novità intercorse in casa Roma nel recente periodo e distanzianti i presupposti attuali rispetto a quelli che avevano portato all’arrivo di Big Rom, risulta, piuttosto, importante evidenziare le possibili evoluzioni del futuro di Lukaku, che potrebbe essere pronto ad un clamoroso gran ritorno.

Gran ritorno Lukaku, sorpresa Manchester United: può essere l’alternativa a Zirkzee

Come detto, in pochi avrebbero scommesso su una permanenza a lungo termine del giocatore, non solo per l’andamento della sua carriera nel corso degli ultimi anni, che lo hanno visto prendere spesso decisioni singolari, ma anche per le delicate e complicate condizioni richieste dal Chelsea per un allontanamento definitivo da Londra. Già prima della conclusione del campionato, con il gol contro il Genoa, il 99 pareva aver salutato con quella rabbiosa e muscolosa esultanza una piazza che lo ha coccolato e supportato per tutta la stagione.

Se la Roma, da tempo, non è più un’opzione percorribile (salvo sorprese), una permanenza in Serie A pareva, invece, poter contraddistinguere ancora il percorso professionale di Lukaku, finito nel mirino anche di Napoli e Milan. Stando a quanto riferito da Maurizio Russo di Calciomercato.it, però, non è da escludersi un gran ritorno, questa volta al Manchester United.

I Red Devils, infatti, lo avrebbero messo nella lista dei piani B qualora la strada per arrivare a Joshua Zirkzee si dovesse complicare. Per il campioncino del Bologna il Manchester è certamente in vantaggio rispetto al Milan, ma Lukaku resta lì, presente, come pista da percorrere e che potrebbe, per l’ennesima volta, vederlo protagonista di un colpo di scena. Seguiranno aggiornamenti.