De Rossi ha fatto tredici: offerta accettata, arrivano i gol

Daniele De Rossi sta per ottenere un colpo importante sul mercato, sia in termini di gol che di prestazioni: è proprio il profilo che cercava

Il tecnico giallorosso e Ghisolfi sono concordi nel puntare dritti sul giocatore. Al momento il ragazzo ha già dato il suo assenso alla trattativa, mentre manca ancora l’accordo tra i due club. La fumata bianca è attesa a breve.

Cosa serve a questa Roma per fare un deciso passo in avanti? Sicuramente sostituire in modo adeguato un campione come Lukaku davanti, ma poi gente di qualità e quantità a centrocampo. Qualcuno in grado di cambiare passo, come ricordato spesso da De Rossi, che sappia ribaltare il fronte dell’azione e che possa permettere alla squadra di essere più veloce nelle transizioni. Dai tempi di Radja Nainggolan i giallorossi non hanno a disposizione tutto questo ed è forse arrivato il momento di porre rimedio.

Al di là del nome di Le Fee, che viene costantemente accostato alla Roma nelle ultime ore, ma che andrebbe a prendere numericamente e tecnicamente il posto di Aouar nella rosa, Ghisolfi ha messo nel mirino un altro profilo di sicuro avvenire. Si tratta del brasiliano Gabriel Sara del Norwich, sul taccuino del ds ormai da tempo.

La Roma vuole Gabriel Sara: il brasiliano ha già espresso il suo assenso alla trattativa

Nell’ultima stagione Gabriel Sara è stato un’autentica garanzia, avendo disputato oltre 4.900 minuti (praticamente 46 gare da titolare in Championship) e mettendo a segno anche 13 gol stagionali. A questi vanno aggiunti i 12 assist che hanno impreziosito il tutto, rendendolo il miglior centrocampista della serie cadetta inglese.

Su di lui si sono accesi i riflettori di molti club di Premier e di altri campionati europei, con il Norwich che lo valuta attorno ai 20 milioni. Come riportato sull’edizione odierna di Leggo da Francesco Balzani, Sara ha già espresso il suo gradimento alla Roma e sarebbe felice di trasferirsi in Serie A la prossima stagione. Ora resta da capire se Ghisolfi riuscirà a trovare l’intesa con il piccolo club britannico, magari risparmiando sulla richiesta originale. Lui e Le Fee potrebbero essere una nuova coppia in mediana per De Rossi.