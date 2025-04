Ancelotti alla Roma: il verdetto UFFICIALE semina il caos

Ancelotti alla Roma, scendono in campo i Friedkin: via libera capitale e data già segnata. Le ultime sul nuovo allenatore in casa giallorossa.

Uno dei discorsi in grado di tenere maggiormente banco in questi mesi in casa Roma è stato ovviamente quello relativo al nuovo allenatore. La decisione di puntare su Claudio Ranieri, dopo il breve ma tutt’altro che indolore interregno di Juric, ha finora dato i frutti in termini di miglioramento di prestazioni e della continuità di rendimento dei giallorossi, un cui approdo tra le fila europee resta, ad ogni modo, complicato.

Già il solo poter ambire ad un arrivo in una competizione Uefa rappresenta, però, conseguenza nobilissima del gran lavoro di Claudio Ranieri, convinto di aver detto addio ufficialmente alla vita da allenatore ma prontamente dettosi disponibile quando chiamato dalla Roma per venire in soccorso ad uno spogliatoio e ad una piazza da lui tanto amati.

L’obiettivo, ora, resta quello di mettere le mani su un piazzamento continentale, provando ad affrontare nel migliore dei modi quest’ultimo mese e mezzo di campionato e cercando di imbattersi in sterzate importanti e complicate dopo i due pareggi con Juventus e Lazio. Intanto, le responsabilità di Ranieri restano non unicamente ascrivibili ai discorsi di campo ma si intrecciano, non da ora, anche con quell’incarico dirigenziale assicuratogli dalla prossima stagione dai Friedkin.

Ancelotti alla Roma, i Friedkin hanno deciso: spartiacque Real Madrid-Arsenal

Sin dal suo arrivo in panchina lo scorso novembre, infatti, la Roma ha annunciato Ranieri come figura futura della dirigenza, rispetto alla quale lo stesso Ranieri ha disambiguato, presentandosi come imminente e saggio consigliere dei Friedkin.

Nel novero di ingerenze che il buon sir Claudio è destinato ad avere resta certamente quella relativa all’individuazione del nuovo allenatore, ad oggi in grado di rappresentare il motivo di discussione e attesa principale nella Capitale dopo un’annata ricca di bassi e ancora incerta per i piazzamenti finali.

I nomi emersi sono stati numerosi e, eccezion fatta per qualche timida suggestione in pieno stile ten Hag, tutti i profili accostati alla Roma hanno risposto a candidature esperte ed italiane. Tra le varie, in queste ore emerge nuovamente con insistenza quella di Carlo Ancelotti che, dopo i defilamenti delle scorse settimane, potrebbe adesso tornare in auge.

A fare il punto della situazione, nello specifico, sono state le penne di Fichajes.net che hanno innanzitutto sottolineato come il futuro a Madrid dell’emiliano possa dipendere anche dall’esito della gara di stasera contro l’Arsenal. Il risultato parziale recita un pesante passivo per 0-3 targato Rice e colleghi, con almeno 90 minuti da giocare al Bernabeu che potrebbero, però, portare a sorprese certamente non singolari o inattese per una squadra di Galacticos.

Rispetto alla questione Ancelotti-Roma, però, le penne spagnole ribadiscono che la Roma abbia deciso di puntare sull’ex Napoli e Milan, un cui ritorno nella Capitale potrebbe essere spianato anche dall’ipotetica eliminazione per mano dei Gunners dalla corrente Champions League.

I Friedkin, dal proprio canto, sono già scesi in campo, risultando disposti a convincere Carletto con una proposta convincente e stimolante non solo in termini economici ma anche di progettualità sportiva.