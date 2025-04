La Juve provoca la Roma: ‘scambio’ choc sul piatto

La Juve provoca la Roma. L’obiettivo comune della qualificazione alla prossima Champions League non esclude incroci di mercato tra le due società.

Ancora sei giornate e sul campionato di Serie A calerà il sipario. Ma prima dell’atto finale si attendono numerosi verdetti. Quasi metà delle formazioni in campo attendono ancora di conoscere il loro destino.

C’è chi insegue il sogno tricolore e chi la salvezza, obiettivo che per chi la raggiunge ha un pari valore. C’è poi chi punta all’Europa, divisi in tre precisi scaglioni, Champions, Europa e Conference League. La Roma di Claudio Ranieri ha ancora la precisa ambizione di cogliere uno dei posti disponibili alla prossima Champions League. Il solo fatto di essere ancora in corsa verso le posizioni che contano rappresenta il premio più grande per il lavoro svolto dal tecnico romano. Una Roma in Champions League necessita, però, di rinforzi ulteriori. E su profili di assoluta qualità sta già lavorando il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi.

La Juve provoca la Roma. La Roma punta Arthur

E’ il nome che non ti aspetti per la Roma e che potrebbe far storcere il naso a qualche tifoso giallorosso. Eppure il centrocampista brasiliano Arthur Melo compare da tempo nella lista dei papabili per la mediana giallorossa.

Al momento trattasi soltanto di una della millanta ipotesi di mercato primaverili. L’ex Barcellona, classe 1996, ora in prestito nella Liga, esattamente al Girona, piace davvero alla Roma e gli ormai consolidati buoni rapporti tra le due ex regine degli anni ’80 potrebbero agevolare la positiva conclusione della trattativa. A farla poi scivolare ancor più velocemente verso il felice esito vi potrebbe essere il contemporaneo interesse della Juventus nei riguardi del difensore della Roma, Evan N’Dicka, classe 1999, difensore francese naturalizzato ivoriano. Il pacchetto arretrato della Juventus è particolarmente attenzionato da Cristiano Giuntoli così come il centrocampo giallorosso è monitorato dalla dirigenza della Roma.

Il talento di Arthur Melo per la Roma e la duttilità tattica di Evan N’Dicka per in bianconeri potrebbero rappresentare delle soluzioni ottimali. Non è escluso che su tali ipotesi di mercato Juventus e Roma possano iniziare a pensare a qualcosa di molto più completo. Magari dopo aver conquistato, entrambe, la qualificazione in Champions League.