Guardiola fa volare la Roma: nuova freccia dal Manchester City

Calciomercato Roma, nuova freccia dal Manchester City: Guardiola fa volare De Rossi. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

L’inizio ufficiale del calciomercato, come ricordano gli ultimi avvenimenti di queste ore, non ha solamente portato alla separazione definitiva da calciatori da tempo destinati a salutare la Capitale. Se da un lato, infatti, si è assistito ai saluti di Spinazzola o Rui Patricio, oltre che alla scadenza di prestiti di giocatori quali Lukaku o Renato Sanches, va altresì detto che queste prime battute di luglio hanno permesso di registrare novità di non poco conto anche sul fronte delle entrate.

L’unica ufficialità, da questo punto di vista, è stata quella di Bubà Sangare, annunciato dallo stesso club nella giornata di ieri dopo la conclusione di una trattativa che aveva trovato il traguardo già lo scorso mese. Parallelamente, però, in casa Roma si è anche potuto assistere anche a importanti novità, relative soprattutto alla zona mediana, per la quale continuano a registrarsi forti interessi per Eno Le Fée del Rennes. A ciò, poi, bisogna aggiungere anche una situazione in difesa foriera altresì di aggiornamenti importanti, con la scadenza del prestito di Llorente e una situazione Smalling che lasciano quantomeno intravedere i margini per qualche modifica anche in questa zona di campo.

Calciomercato Roma, Sergio Gòmez resta una pista calda

Ad andare incontro a grandi cambiamenti, da questo punto di vista, saranno, però, anche le fasce, come ben ci ricorda l’addio dello stesso Spinazzola e una situazione sulla destra tutt’altro che rosea. Il rapporto con Karsdorp, soprattutto con la piazza, può dirsi logoro, così come lo stesso Celik non parrebbe poter assicurare una titolarità fissa e inamovibile.

Più salde, invece, le radici di Angelino, riscattato prontamente dalla Roma per volere di De Rossi, ma destinato ad essere coadiuvato da un altro elemento per acuire qualità e contributi tecnici della fascia sinistra. Proprio da quest’ultimo punto di vista, gli aggiornamenti di Relevo da parte di Matteo Moretto permettono di tirare nuovamente in ballo un nome molto caldo di questa fase, quale quello di Sergio Gòmez.

Del laterale del Manchester City, vi avevamo parlato in esclusiva già nel mese di aprile, con aggiornamenti arrivati poi nelle ultime settimane. La su citata fonte, in particolar modo, ha riferito di come la Roma sia concretamente sulle tracce del giocatore, fortemente voluto da Ghisolfi, De Rossi e colleghi. Da segnalare, però, anche la presenza della Real Sociedad, che in questa fase sta cercando di dare priorità alla ricerca di una soluzione per Mikel Merino, in scadenza nel 2025.