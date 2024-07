Mail inviata dalla Roma: sprint per l’accordo

Calciomercato Roma, passi in avanti nella trattativa all’obiettivo individuato da Ghisolfi per completare il reparto

Terminata la fase di studio, la sessione estiva di calciomercato della Roma è entrata nella sua fase più calda. In attesa di sviluppi importanti una volta terminati gli Europei, i giallorossi hanno messo in cima alla lista delle priorità l’innesto di almeno un difensore (nell’immediato).

A tal fine proseguono i contatti tra i capitolini e l’entourage di Nicolas Valentini, individuato dalla Roma come un innesto importante con cui puntellare il pacchetto difensivo. Dopo i contatti intercorsi nelle scorse settimane, i giallorossi hanno avanzato una prima offerta contrattuale al calciatore argentino che sarà oggetto di valutazione da parte del difensore. Secondo quanto riferito da Sky Sport allo stato attuale della situazione trapelerebbe un clima di fiducia tra le parti. I recenti contatti hanno avuto esito positivo e saranno approfonditi nel corso dei prossimi giorni per provare ad impostare nelle sue linee essenziali l’operazione.

Ricordiamo che Valentini è legato al Boca Juniors da un contratto in scadenza nel dicembre del 2024. Una volta incassata l’apertura del calciatore, dunque, la Roma dovrà capire i margini di manovra con il club argentino. Se affondare il colpo per definire l’operazione nella sessione estiva di calciomercato oppure aspettare il mercato invernale per portare Valentini all’ombra del Colosseo a parametro zero. Seguiranno aggiornamenti.