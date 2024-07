Visite mediche per il bomber, annuncio in arrivo: niente Roma

L’operazione è stata praticamente chiusa: si è già sottoposto alle visite mediche di rito. Sfuma definitivamente l’ipotesi Roma

Tra i tanti reparti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, impossibile non prendere in considerazione le mosse della Roma per l’attacco. Orfano di Romelu Lukaku, per lo scacchiere offensivo giallorosso si prospetta un’estate densa di profondi cambiamenti.

Sotto questo punto di vista non sono pochi i profili offensivi accostati alla Roma. Per adesso, però, contatti esplorativi non hanno portato a sbocchi concreti. Ad ogni modo l’estate è ancora lunga e potrebbe regalare sorprese degne di nota. Uno dei nomi che inevitabilmente l’area tecnica della Roma dovrà togliere dai propri dossier, però, è quello di Jorgen Strand Larsen. L’attaccante di proprietà del Celta Vigo, per il quale la Roma si era limitata a sondare il terreno, si è sottoposto quest’oggi alle visite mediche con il Wolverhampton. A riferirlo è Matteo Moretto.

L’annuncio ufficiale della chiusura della trattativa è atteso già nelle prossime ore. L’operazione ha avuto un’accelerata improvvisa nelle scorse ore ed è giunta al traguardo sulla base di una valutazione complessiva che, bonus compresi, dovrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno i comunicati ufficiali. Ufficiosamente, però, Larsen può già essere definitivo un nuovo calciatore dei Wolves.