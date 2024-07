Calciomercato Roma, Ghisolfi bloccato: ha detto no

La Roma e Florent Ghisolfi sono bloccati in sede di calciomercato a causa della decisione presa da un calciatore.

Con l’arrivo del mese di luglio, di fatto, le varie trattative di calciomercato stanno entrando ancora di più nel vivo. Anche la Roma, ovviamente, è tra i club che sono al lavoro per rafforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi.

Florent Ghisolfi, infatti, è al centro di tante indiscrezioni di mercato. Tra quelle più ‘calde’, ovviamente, bisogna inserire quelle che riguardano Federico Chiesa della Juventus ed Enzo Le Fée del Rennes. Mentre, almeno secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, la trattativa per Sergio Gomez del Manchester City di Pep Guardiola si sarebbe bloccata.

Dopo il riscatto dal Lipsia di Angelino per 6 milioni di euro, quindi, la Roma potrebbe chiudere a breve l’arrivo di Enzo Le Fée. Il centrocampista del Rennes, sarebbe sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della squadra capitolina. Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul giocatore francese, bisogna registrare delle novità per un giocatore che potrebbe dire addio al mondo giallorosso.

Calciomercato Roma, Aouar non convinto delle offerte della Saudi Pro League: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dal quotidiano de ‘Il Messaggero’, infatti, Houssem Aouar potrebbe lasciare la Roma dopo appena un anno dal suo arrivo da parametro zero dal Lione. Il club capitolino, di fatto, avrebbe ricevuto un’offerta da un club della Saudi Pro League (ovvero il campionato dell’Arabia Saudita’, ma l’algerino non sarebbe convinto di tale offerta.

Dopo una stagione davvero poco esaltante, fatta di 25 presenze e 4 reti realizzate, Aouar potrebbe essere ceduto dalla Roma per avere le risorse necessarie per arrivare proprio ad Enzo Le Fée. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del centrocampista algerino.