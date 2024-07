Calciomercato Roma, l’erede di Spinazzola arriva a parametro zero

Calciomercato Roma, alla ricerca di un esterno sinistro per coprire il buco lasciato da Spinazzola, Ghisolfi guarda al mercato degli svincolati

Dopo l’addio ufficiale di Spinazzola, al quale non è stato rinnovato il contratto e che ormai si è accordato con il Napoli per la prossima stagione, la Roma è alla ricerca di un esterno sinistro difensivo che si possa alternare con Angelino, che invece è stato riscattato dal Lipsia.

Messa ormai definitivamente in soffitta la difesa a tre, con Daniele De Rossi che inizierà tra pochi giorni a impostare la stagione con un sistema difensivo a quattro elementi dietro, serve sicuramente una coppia in quella zona del campo, così come in tutte le altre. E secondo Il Tempo in edicola questa mattina, Ghisolfi per quel ruolo vorrebbe chiudere un’operazione a parametro zero, andando così a impiegare le risorse finanziarie che ha a disposizione verso altri lidi.

Calciomercato Roma, occhi su Cardona

Nel mirino ci sarebbe finito il 24enne spagnolo Sergi Cardona. Nato a Lloret de Mar, vicino a Barcellona, svincolato dal Las Palmas, ultima sua società, con la quale l’anno scorso ha collezionato 35presenze nel massimo campionato spagnolo con un gol e due assist. Come avrete capito è svincolato, quindi si dovrebbe trovare solamente l’accordo con il giocatore. Ed è proprio per questo che, si legge ancora, il club avrebbe iniziato a intavolare i contatti con l’entourage dello stesso. Insomma, è una pista da seguire.

Ghisolfi comunque non perde di vista le altre ipotesi e continua a monitorare, anche, Sergio Gomez del Manchester City. Le idee quindi sul tavolo ci sono, adesso bisogna capire su quale elemento il dirigente giallorosso, su indicazione anche di Daniele De Rossi, deciderà di affondare.