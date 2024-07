Chiesa-Juventus, scontro finale: apoteosi Roma

Dopo la brutta eliminazione subita all’Europeo con l’Italia di Spalletti, Federico Chiesa dovrà decidere a breve in quale squadra giocherà l’anno prossimo.

Una volta che l’Italia di Luciano Spalletti è stata ‘brutalmente’ eliminata dall’Europeo, di fatto, la luce dei riflettori dei media e dei tifosi italiani si è spostata di nuovo sulle varie trattative di calciomercato. Queste ultime, ovviamente, riguardano anche la Roma dei Friedkin.

I massimi dirigenti giallorossi, infatti, hanno dato mandato a Florent Ghisolfi di rinforzare in maniera importante la squadra guidata da Daniele De Rossi. Dopo il terzo sesto posto consecutivo, quindi, i Friedkin vogliono fare di tutto affinché la Roma torni l’anno prossimo a qualificarsi per la massima competizione europea per club, ovvero la Champions League.

Proprio per questo motivo così importante per le casse e per il prestigio della Roma, di fatto, Florent Ghisolfi è al centro di tante indiscrezioni di mercato che riguardano alcuni big del campionato di Serie A. Tra questi bisogna sicuramente inserire quella che riguarda un giocatore della Juventus, ovvero Federico Chiesa.

Calciomercato, la Roma sta preparando l’assalto a Federico Chiesa: le ultime

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista ‘Attilio Malena’, infatti, l’attaccante avrà nei prossimi giorni l’ultimo incontro contro Cristiano Giuntoli per poi valutare le possibili alternative per il suo futuro. La Roma, quindi, sta preparando l’assalto finale per acquisire le prestazioni del giocatore della Juve e della Nazionale italiana.

Florent Ghisolfi, infatti, ha avuto dei nuovi ‘contatti indiretti’ con l’entourage di Federico Chiesa. La Roma, almeno per il momento, è in pole position per l’attaccante. Le quotazioni del Napoli, di fatto, sono in calo, mentre gli interessi di alcune squadre della Premier League non si sono ancora concretizzati. I prossimi giorni, dunque, saranno fondamentali per conoscere il futuro dell’ex Fiorentina.