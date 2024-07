Offerta faraonica dall’Arabia: ora tocca alla Roma

Emergono notizie a dir poco inattese in merito ad uno dei titolarissimi di Daniele De Rossi, il quale potrebbe abbandonare Trigoria

Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi sono pronti a ribaltare da cima a fondo l’organico dell’As Roma, che dovrà necessariamente subire un convinto restyling per venire incontro alle esigenze di un sistema di gioco profondamente rinnovato rispetto a quello messo in campo fino a metà stagione da José Mourinho.

Le caratteristiche a cui Tiago Pinto doveva appellarsi nel muoversi sul mercato per accontentare lo Special One non sono affatto le medesime a cui il nuovo direttore tecnico francese dovrà fare attenzione, viste le profonde mutazioni tattiche apportare dal Comandante di Ostia.

A tutto ciò si sommano alcune partenze inevitabili che, assieme alle operazioni che Ghisolfi chiuderà per cucire la rosa intorno alle caratteristiche di DDR, lasceranno poco o nulla della rosa a cui i tifosi si erano abituati nel corso della stagione appena conclusasi. In tal senso giungono sviluppi a dir poco sorprendenti in merito ad un possibile trasferimento di uno di quei pochissimi elementi che, fino a qualche ora fa, pareva inamovibile.

Paredes corteggiato dalla Saudi Pro League

Ebbene si… Nonostante pareva che a dover attraversare la più profonda delle ristrutturazioni dovessero essere difesa e attacco, i recenti sviluppi fanno facilmente intendere come anche il centrocampo giallorosso non possa esimersi dalla violenta rivoluzione architettata da Ghisolfi e DDR. Difatti pare che quello che fino a pochi giorni fa appariva come un terzetto fuori discussione (Paredes, Cristante, Pellegrini), possa clamorosamente rompersi a causa di recenti sviluppi.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, pare infatti che Leandro Paredes abbia ricevuto un’offerta a dir poco invitante dall’Arabia, capace di invadere i suoi pensieri nel corso delle ultime ore. In tal senso, il sempre più chiacchierato approdo di Enzo La Fée nella città eterna potrebbe rapidamente disinnescare l’eventuale emergenza che scaturirebbe dalla partenza dell’argentino in maglia numero 16.

Le caratteristiche del centrocampista del Rennes sembrano infatti poter ampiamente sopperire alla partenza di Paredes: il classe 2000 del Rennes non è soltanto dotato di una qualità tecnica fuori dal comune e di una certa propensione al dribbling (che lo farebbero apparire più come un trequartista ideale), ma anche di una sorprendente (per i suoi 173 centimetri di altezza) efficacia in fase di interdizione e copertura.