Roma, rivoluzione Friedkin: nuova firma dopo Ghisolfi

Friedkin scatenati, arriva subito dopo Ghisolfi: ecco gli ultimi aggiornamenti con ripercussioni anche sul calciomercato.

Nel 2024, la Roma ha intrapreso una profonda trasformazione. Dopo l’esonero di Mourinho, di poco preceduto dalla consapevolezza del mancato rinnovo di Tiago Pinto, il club dei Friedkin ha deciso di ristrutturare la dirigenza. La prima grande novità è arrivata dalla Francia, con l’assunzione di Florent Ghisolfi come nuovo direttore sportivo. Inoltre, la scorsa settimana è stata confermata la permanenza di Daniele De Rossi come allenatore della prima squadra, della quale sarà a capo fino al 2027.

Questi cambiamenti sono accompagnati da un’intensa attività nel calciomercato, con l’obiettivo dichiarato di riportare la Roma in Champions League. Secondo le informazioni esclusive di Calciomercato.it, ulteriori sviluppi sono attesi già nei prossimi giorni, grazie all’impegno della CEO Lina Souloukou, che sta lavorando su vari fronti. Questa fase, infatti, sta generando non solamente attenzioni per la corposa lista di nomi presenti sul taccuino di Ghisolfi, ma anche una certa attesa e curiosità per quel proseguimento di un lavoro di ristrutturazione endogena che, da mesi, coinvolge i Friedkin e il mondo di Trigoria tutto.

Roma, altri cambiamenti targati Soulokou: Fratini in pole per il capo scouting

Particolare attenzione, restando in quest’ambito, va rivolta alle ultime informazioni esclusive di Calciomercato.it, foriere di ulteriori sviluppi già nei prossimi giorni, con la CEO Lina Souloukou grande protagonista di questa fase, seppur meno appariscente rispetto ad altre figure.

Una delle priorità attuali è la ricerca di un nuovo capo scout e Michele Fratini sembrerebbe essere uno dei candidati principali per quest’incarico. Premiato come miglior talent scout italiano per tre anni consecutivi, riceverà il prestigioso Diavolo d’Argento al Premio Nereo Rocco a Coverciano il prossimo 9 settembre, insieme a personalità di rilievo come Marotta e Maldini.

Profondo conoscitore e scopritore di talenti, potrebbe aiutare non poco una società come la Roma, da sempre attentissima al bilancio e ai propri conti. Scoprire e valorizzare giovani promesse permetterebbe alla squadra di crescere e competere ai massimi livelli senza eccedere con le spese, col fine ultimo di una costruzione della rosa ben calibrata e importante, per grandi obiettivi in campo nazionale e non solo.