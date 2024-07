Roma, UFFICIALE: convocato per le Olimpiadi

Convocato per le Olimpiadi. La stagione calcistica sembra essere infinita. Dopo gli Europei di Germania, ecco le Olimpiadi… con l’immancabile calcio.

Senza respiro. La stagione agonistica del pallone sembra non avere mai fine. Terminati gli impegni, nazionali ed europei, dei club, ecco arrivato immediatamente il Campionato Europeo per squadre nazionali, che terminerà il prossimo 14 luglio.

Neanche il tempo di prendere un po’ di sole al mare che Parigi è pronta ad accogliere l’evento sportivo più importante dell’anno, le Olimpiadi. Dal 26 luglio all’11 agosto la capitale francese sarà l’ombelico del mondo dello sport. Le discipline più affascinanti, gli atleti più prestigiosi del mondo si sfideranno in gare che terranno incollati davanti alla tv centinaia di milioni di persone sparse in ogni angolo del mondo. Qualcuno potrebbe pensare che, almeno in quel periodo, il calcio lasci un po’ di spazio a discipline che soltanto ogni quattro anni godono del loro meritato ‘quarto d’ora di celebrità’. Macché. Anche a Parigi, ne siamo certi, il torneo olimpico di calcio sarà uno degli eventi più seguiti. E sarà proprio in terra di Francia che partirà la nuova stagione calcistica. Un anno di calcio che sarà un anno di calcio ‘effettivo’ se, come sembra, verrà confermato il Mondiale per Club FIFA 2025 che tanto ‘malessere’ sta provocando tra le associazioni dei calciatori.

Roma, Shomurodov va alle Olimpiadi

Il momento più atteso dai giocatori e quello, parimenti, più temuto dalle società: le convocazioni. Dopo una lunga stagione con il club, gli impegni con la nazionale maggiore, l’ulteriore appendice con la nazionale olimpica mette un po’ di apprensione all’interno delle società che ‘prestano’ i loro giocatori alla nobile causa.

Timori per possibili infortuni e sicuri ritardi nella preparazione in vista della nuova stagione. Un po’ tutte le società verranno toccate e la Roma di Daniele De Rossi non farà certo eccezione. E’ arrivata, infatti, la prima convocazione ufficiale per un calciatore giallorosso. Eldor Shomurodov, classe 1995, attaccante della Roma e della nazionale uzbeka, è nella lista dei convocati della compagine Under 23 che parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’attaccante della Roma è uno dei tre profili fuoriquota ammessi nelle squadre olimpiche. Una grande soddisfazione per l’attaccante giallorosso, uno dei più grandi della storia del calcio uzbeko, dal momento che le Olimpiadi rivestono, da sempre, un fascino unico per chi ha l’onore, e l’onere, di parteciparvi.

Shomurodov è in uscita dalla Roma e vista la convocazione alle Olimpiadi probabilmente non metterà nemmeno piede a Trigoria. Il club spera che la partecipazione alle Olimpiadi non comprometterà la sua cessione, e anzi se non avverrà entro il 24 luglio magari qualche buona prestazione potrebbe essere d’aiuto per cederlo al migliore offerente.