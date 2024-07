Accordo con l’erede di Chiesa: la Juve l’ha già mollato

Il calciomercato della Juve si accende e Cristiano Giuntoli rompe gli indugi in Premier League. Spunta il finalista di Champions League per Thiago Motta, apertura alla formula del prestito.

Sta lavorando senza sosta Cristiano Giuntoli in casa Juve per modellare la nuova rosa bianconera a disposizione di Thiago Motta. Il club piemontese riparte in panchina dall’ex centrocampista, che lo scorso anno ha trascinato il Bologna al traguardo della qualificazione in Champions League. Ora l’italo brasiliano vivrà la massima competizione da allenatore della Juventus, prima panchina assoluta big nella sua carriera. E Giuntoli è tra i più attivi in queste prime giornate di calciomercato estivo, già roventi dalle parti della Continassa.

La Juve non si ferma sul fronte delle entrate e guarda nuovamente in Premier League per aumentare la qualità della rosa a disposizione di Thiago Motta. Il nome più caldo per il pacchetto offensivo del nuovo tecnico bianconero è stato uno dei protagonisti della cavalcata europea, conclusa con la qualificazione alla finale di Champions League. Il Real Madrid di Ancelotti ha avuto la meglio della squadra sorpresa della competizione, i gialloneri del Borussia Dortmund.

La Juve pesca ancora in Premier: apertura del Manchester United per il colpo Sancho

La Juve ha rotto gli indugi per il colpo Jadon Sancho dal Manchester United. Protagonista di una stagione sorprendente nella massima competizione europea ora i Red Devils avrebbero aperto alla formula per il trasferimento in bianconero dell’attaccante.

Il classe 2000 potrebbe trasferirsi in estate alla Juve attraverso un prestito strutturato, come evidenzia Luca Momblano sulla trasmissione Juventibus. Nelle gerarchie di Motta l’inglese potrebbe prendere il posto di Federico Chiesa, in rotta d’uscita in estate e col contratto in scadenza tra meno di dodici mesi. L’erede del figlio d’arte, accostato anche alla Roma di De Rossi, potrebbe quindi arrivare dalla Premier League.