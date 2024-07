Accordo quinquennale, svolta definitiva: ha scelto la Roma

Arrivano ulteriori aggiornamenti sullo stato di una trattativa entrata nella sua fase più calda. Roma on fire: gli ultimi dettagli

Desiderosa di soddisfare le richieste di Daniele De Rossi in tempi relativamente brevi, l’area mercato della Roma sta provando ad affondare il colpo per alcuni degli obiettivi in entrata cerchiati in rossi presenti nel proprio dossier.

Consapevole di dover puntellare quasi tutti i reparti dello scacchiere giallorosso, Ghisolfi sta accelerando soprattutto in mediana. Dopo aver individuato in Enzo Le Fée il calciatore giusto da inserire nell’organico da consegnare a giallorossi, la Roma sta provando ad avvicinarsi alle richieste del Rennes. Dopo i sondaggi esplorativi degli ultimi giorni che hanno portato i giallorossi a mettere sul piatto una prima offerta da 15 milioni di euro, le parti si sono ulteriormente avvicinati.

Secondo quanto evidenziato da L’Equipe, infatti, nelle ultime ore la Roma avrebbe fatto recapitare al Rennes una nuova offerta, questa volta da 20 milioni di euro. Proposta che comunque il club francese ha rispedito al mittente, giudicandola insoddisfacente. Ad ogni modo, stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, trapela ottimismo sulla positiva chiusura dell’operazione. A spingere in questa direzione è anche il calciatore, che ha già trovato un accordo con la Roma sulla base di un contratto quinquennale.