Addio Roma e firma in Serie A: plusvalenza totale Ghisolfi

Calciomercato Roma, Ghisolfi può totalizzare un’altra plusvalenza con la firma in Serie A. Primi contatti per l’addio alla squadra giallorossa, ecco il punto sulle uscite.

C’è fermento intorno alle prossime mosse del calciomercato estivo in casa Roma. La sessione ordinaria che si è aperta questa settimana è la prima targata Florent Ghisolfi, che ha già piazzato una plusvalenza netta in Serie A. Il dirigente francese, dopo aver riscattato a fine maggio il terzino Angelino dal Lipsia, ha ceduto Andrea Belotti al Como. La squadra neo promossa, guidata da Cesc Fabregas, versa nelle casse giallorosse oltre 4 milioni di euro. Ghisolfi, oltre a risparmiare su un ingaggio ingombrante, ha così piazzato una plusvalenza netta dopo che il Gallo arrivò a Trigoria a parametro zero due estati fa.

Oltre ai calciatori arrivati a parametro zero il nuovo dirigente giallorosso potrebbe sacrificare sull’altare delle plusvalenze anche i giovani cresciuti a Trigoria. Sono in due i calciatori che hanno trovato più spazio nelle ultime stagioni dopo il salto dalla Primavera alla prima squadra: Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. L’esterno di origini polacche potrebbe finire nell’operazione Raoul Bellanova, esterno destro del Torino accostato alla lista dei desideri di Daniele De Rossi nelle ultime settimane. Mentre per il centrocampista classe 2002 si accendono i riflettori di un’altra squadra in Serie A.

Calciomercato Roma, plusvalenza Ghisolfi: contatti tra la Fiorentina e Bove

Il giovane centrocampista ha faticato a ritagliarsi un posto da titolare nella seconda metà di stagione e non è escluso il suo addio in termini di plusvalenza netta per Florent Ghisolfi. In questa ottica, come riportato da Sky, c’è da monitorare la pista Fiorentina per il classe 2002 nel calciomercato estivo.

La società toscana ha avviato i primi contatti con il centrocampista cresciuto a Trigoria e ribattezzato da José Mourinho cane malato. Da tre stagioni il numero 52 è in pianta stabile nella prima squadra giallorossa, dove ha raccolto finora 92 presenze e 4 gol tra campionato ed Europa League. Qualora la pista viola trovi conferme non è esclusa la sua cessione, con Ghisolfi pronto a mettere le mani su un’altra importante plusvalenza in Serie A.