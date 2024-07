Bomber da 22 gol stagionali, la Roma ci ricasca: lampo nerazzurro

Per Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi la ricerca dell’erede di Romelu Lukaku prosegue senza soluzione di continuità. Ecco le utlime

Nel corso della sessione di calciomercato da poco iniziata, Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi hanno un’occasione a dir poco invitante per modellare un nuovo organico intorno alle esigenze tecnico-tattiche del Comandante di Ostia, il quale ha certamente incontrato più di una difficoltà nel mettere in campo una formazione che poco o nulla aveva a che spartire con la propria idea di calcio. In particolare per quanto concerne la fase offensiva, DDR si è trovato costretto a evidenti forzature, come quella di schierare Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala ai fianchi di Romelu Lukaku.

Tanto nel caso del capitano giallorosso, quanto in quello del fantasista argentino, parliamo di due calciatori particolarmente avvezzi alla tessitura di trame offensive tra le linee avversarie, più che alla ricerca di profondità attraverso scatti sulle fasce.

Al contrario DDR, come più volte manifestato in conferenza stampa, vorrebbe beneficiare di esterni offensivi propensi allo scatto e alla sovrapposizione e, in tal senso, il vivo interesse per Federico Chiesa non è affatto casuale. Tuttavia, con l’uscita di Lukaku, Azmoun e il flirt tra Abraham e la Premier League, Ghisolfi e De Rossi devono necessariamente individuare un erede del gigante belga nel corso della sessione in atto.

La Roma su Konaté per il post Lukaku, ma irrompe l’Atalanta

I nomi che compaiono sul taccuino di Florent Ghisolfi sono numerosi e spesso accattivanti, ma gran parte dei candidati non compare soltanto nel mirino dei giallorossi, ma anche in quello di svariate società europee e, in alcuni casi in quello di alcuni club della massima lega italiana. Guirassy, Dovbyk, Jonathan David, Omorodion e altri centravanti sono oggetti del desiderio condivisi da svariate big italiane e, recentemente, è emerso un nuovo nome, anch’esso seguito da più dirigenze nostrane.

Pochi giorni fa vi abbiamo segnalato come la figura di Karim Konaté abbia intrigato non poco il nuovo direttore tecnico giallorosso, intenzionato a corteggiare il centravanti ivoriano del Salisburgo (ha totalizzato 20 gol in 29 apparizioni nella Bundeslinga 2023/24). Parliamo di un giovanissimo 2004 dalle caratteristiche parzialmente atipiche per un centravanti moderno, a causa dei “soli” 178 centimetri di altezza.

La modesta stazza permette al centravanti ivoriano di fornire ai propri allenatori un’invidiabile versatilità, viste le doti da corridore e la sorprendente agilità palla al piede. Tuttavia sul giovane ivoriano parrebbe essersi fiondata anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, particolarmente intrigata dalle qualità del centravanti del Salisburgo.