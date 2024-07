Calciomercato Roma, effetto Euro 2024: bomber a parametro zero

Calciomercato Roma, fattore Euro 2024 e contatti in corso per il bomber a parametro zero. Daniele De Rossi sfida la concorrenza del Milan in Serie A.

La finestra del calciomercato estivo si è aperta da pochi giorni e si accendono i riflettori sulle manovre di Florent Ghisolfi. Sono tanti i calciatori accostati alla lista dei desideri giallorossa nella finestra ordinaria di trattative, con un focus sul pacchetto offensivo a disposizione di Daniele De Rossi. Salutati Andrea Belotti, che ha firmato con il Como in Serie A, e Romelu Lukaku tornato al Chelsea dopo il prestito annuale, spunta una conferma su una pista a parametro zero già accostata ai radar giallorossi in passato.

Nella galassia di nomi offensivi accostati alla lista di De Rossi e Ghisolfi in casa Roma si guarda anche ad Euro 2024. Se l’Italia di Luciano Spalletti è uscita anonimamente contro la Svizzera, tanti calciatori stanno continuando a mettersi in vetrina in Germania anche in ottica calciomercato estivo. La kermesse continentale può essere decisiva per tanti calciatori in vista della prossima stagione, a maggior ragione per chi è senza squadra dopo la scadenza del contratto e lo status da svincolato effettivo da luglio. Profili sempre appetibili sul mercato in funzione dei bilanci economici del club.

Calciomercato Roma, contatti per Depay: concorrenza Milan sull’olandese svincolato

In questa ottica rientra il futuro di Memphis Depay, ufficialmente svincolato dopo la scadenza dell’accordo con l’Atletico Madrid di Simeone. L’ex Barcellona sta trovando spazio e fiducia nell’attacco dell’Olanda di Koeman, attesa dal quarto di finale contro la sorpresa Turchia.

Come riportato da Asromalive.it nei giorni scorsi, il suo profilo è finito sui dossier giallorossi in vista del calciomercato estivo. A confermare la pista offensiva a parametro zero è l’edizione odierna della ‘Repubblica’, che sottolinea come i giallorossi abbiano contattato l’entourage dell’attaccante olandese per sondarne la disponibilità all’esperienza nella Capitale. Sulle tracce dello svincolato c’è anche il Milan di Paulo Fonseca, a caccia di rinforzi offensivi e con l’affare Joshua Zirkzee attualmente congelato in entrata.