Calciomercato Roma, fuochi d’artificio Chiesa: hanno detto sì

Calciomercato Roma, scenario Chiesa bollente: la Juventus prende posizione, gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Il calciomercato estivo 2024 vede Roma e Juventus protagoniste di un possibile trasferimento di Federico Chiesa, con i bianconeri che avrebbero fissato il prezzo del proprio numero 7 a 20 milioni di euro. Chiesa, il cui contratto lo lega alla Vecchia Signora fino al 2025, è stato utilizzato come seconda punta nel modulo 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Tuttavia, con l’arrivo del nuovo allenatore Thiago Motta, l’esterno italiano potrebbe essere ceduto se la Juventus ricevesse un’offerta soddisfacente.

La Roma, allenata da Daniele De Rossi, e con un nuovo direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è interessata a Chiesa per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Nonostante la mancata qualificazione alla Champions League, il club giallorosso sta cercando di fare acquisti di alto livello per competere sia in campo nazionale che continentale e avrebbe individuato nell’ex Fiorentina un nome più che importante per accontentare il proprio tecnico.

Calciomercato Roma, avanti tutta per Federico Chiesa

Il futuro di Chiesa è ancora incerto, con diversi club, inclusi quelli della Bundesliga e della Premier League, che avevano osservato la situazione nelle passate settimane. In quello stesso periodo, come sta accadendo ancor tutt’oggi, la Juventus ha iniziato a guardarsi intorno per possibili sostituti, legati soprattutto a situazioni interne come quelle di Chiesa o dell’esterno Soulé, reduce dalla grande annata al Frosinone.

Nel frattempo, le trattative continuano e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per determinare il futuro di Federico Chiesa, con la Roma pronta a cogliere l’opportunità qualora si presentasse la possibilità di assicurarsi il talentuoso esterno offensivo italiano. Gli scenari esteri, per ora, parrebbero, infatti, essere scemati, così come le stesse ingerenze del Napoli, almeno in questa fase, sarebbero leggermente meno veementi rispetto al passato.

A tal proposito, gli ultimi aggiornamenti di Attilio Malena lasciano intendere come il futuro di Chiesa possa essere prossimo ad andare incontro a grandi novità proprio in queste ore. La fase, infatti, è molto calda, con l’apertura dei contatti tra la Roma e la Juventus per il numero 7. Da Torino si sarebbero detti totalmente disposti a trattare, con la palla decisiva, ora, che passa ovviamente agli addetti ai lavori di Trigoria e alle capacità di trovare un punto di incontro con quelli di Via Druento.