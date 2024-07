Calendario Serie A, c’è un problema tecnico: tifosi subito furiosi

Durante il sorteggio del calendario di Serie A c’è stato un problema tecnico che ha destato tantissime polemiche.

Dopo tantissima attesa, nella giornata di oggi c’è stato il primo atto ufficiale della stagione 2024/25. In questi minuti, infatti, la Lega di Serie A sta stilando il calendario del prossimo campionato di Serie A, dove la Roma esordirà in trasferta a Cagliari.

I giallorossi di Daniele De Rossi, dunque, inizieranno il prossimo campionato contro la squadra di Davide Nicola. Per la Roma, almeno per quanto riguarda le prime giornate, non è stato molto fortunata. Dopo la seconda giornata con l’Empoli, infatti, il team capitolino sarà di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus di Thiago Motta.

Una volta archiviata la sfida contro la ‘Vecchia Signora’, la Roma dovrà affrontare un’altra trasferta. Alla quarta giornata, infatti, il team capitolino sfiderà al Marassi il Genoa di Alberto Gilardino. Mentre il derby con la Lazio ci sarà alla 19esima giornata, la quale è in calendario il 5 gennaio 2025. Tuttavia, proprio in questi minuti, bisogna segnalare un problema tecnico che sta facendo arrabbiare tantissimi tifosi.

Calendario Serie A, audio basso nella diretta della Lega: tantissime polemiche sui social

Il sorteggio del calendario, infatti, è trasmesso sul canale YouTube della Lega di Serie A, ma l’audio della diretta è veramente molto basso. In molti, di fatto, si stanno lamentando sui social di un audio così in basso.

Tanti tifosi, di fatto, stanno criticando l’organizzazione della Lega di Serie A, visto che la diretta di un evento così importante deve essere assolutamente perfetto. In molti, infatti, stanno trovando più di una difficoltà ad ascoltare la diretta del sorteggio.