Chiesa alla Roma, conto alla rovescia: la volontà della Juventus

Chiesa alla Roma. Potrebbe diventare il tormentone dell’estate 2024 il passaggio dell’esterno bianconero ai giallorossi. Oppure potrebbe decidersi tutto molto presto.

Ogni estate ci regala il calciomercato. In ogni sessione di calciomercato che si rispetti vi è un tormentone che ci accompagna un po’ ovunque, in spiaggia, in montagna o in città. Vicende che nascono quasi sottotraccia ma che poi prendono forma e vigore con il passare del tempo.

Campioni che, di punto in bianco, o quasi, si ritrovano al centro di trattative di mercato. All’inizio è un susseguirsi di: “Ma dai, non lo cederanno mai“, “Affare impossibile“, fino al celeberrimo: “Figuriamoci se va a giovare là…” e via così. Poi, però, la vicenda s’ingrossa e quella che inizialmente appariva soltanto come una della millanta fake di mercato, inizia a trasformarsi in una trattativa. Le parti che all’inizio sembravano non vedersi, lontanissime, iniziano a parlare, a mettere sul tavolo richieste, offerte e possibili soluzioni condivise. Questa è l’estate di Federico Chiesa e non soltanto perché sabato 20 luglio, alle ore 16, l’esterno della Juventus e della nazionale azzurra, sposerà la sua Lucia Bramani. L’estate 2024 potrebbe essere la stagione dei cambiamenti ‘epocali’. Una nuova sposa ed una nuova maglia. Con la Juventus si è rotto qualcosa e sembra che nessuna delle due parti abbia la volontà, sincera, di proseguire un cammino comune dopo quattro anni vissuti insieme.

Roma, e la Roma, attendono Federico Chiesa

L’Europeo di Germania, con l’amara eliminazione dell’Italia, non ha aiutato Federico Chiesa ad uscire dalla sua zona d’ombra. Eppure, per l’esterno di Genova, gli estimatori non mancano, né in Italia, né in Europa. In questa fase della sua vita, privata e professionale, Chiesa preferirebbe rimanere in Italia. Qualora confermasse tale convinzione le ipotesi su dove possa approdare, per un sempre più probabile post-Juventus, si assottigliano sensibilmente.

Eleonora Trotta restringe ulteriormente il perimetro delle possibilità future di Federico Chiesa: “Chiesa, l’unico club italiano realmente interessato all’attaccante era e resta la Roma. I contatti tra l’agente del calciatore e i giallorossi sono continui; la volontà delle parti (Juve compresa) è quella di trovare presto una soluzione“. Federico Chiesa e Paulo Dybala nuovamente insieme. Un sogno per i tifosi della Roma ed un possibile, nuovo incubo per i sostenitori della Juventus. Daniele De Rossi sta spingendo il più possibile sull’acceleratore poiché sa bene quanto sia in grado di dare l’esterno bianconero. Se poi anche il sogno norvegese chiamato Alexander Sorloth diventasse realtà, ecco qui un tridente ‘da paura’ che darebbe vita ad altri sogni.

E pensare che all’inizio sembrava soltanto una fake di mercato…