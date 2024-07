Dybala rientra a Roma: zero chiamate e decisione presa

Dybala rientra a Roma: in vista del ritiro fissato lunedì prossimo, la Joya domani è attesa nella Capitale. La situazione rinnovo

Si avvicina il ritiro della Roma e domani sarà il giorno di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, così come viene riportato dall’Ansa, atterrerà nelle prossime ore nella Capitale dopo le vacanze, prima di ripartire di nuovo per sposare Oriana: nozze fissate il 20 luglio.

La Joya, insomma, ci sarà lunedì prossimo quando a Trigoria ricomincerà ufficialmente la stagione in vista dei primi impegni ufficiali con la prima trasferta sul campo del Cagliari che bagnerà il debutto in campionato. Smaltita la delusione per la mancata convocazione alla Copa America, adesso è pronto a rituffarsi sul futuro.

Domani Dybala a Roma, la decisione sul futuro

E saranno giorni importanti anche per la questione rinnovo. Dybala si aspettava una chiamata da parte del club per discuterne, ma il telefono con il numero del nuovo direttore sportivo Ghisolfi non è mai squillato. Si rimane in scadenza nel 2025, anche se c’è la sensazione che, prima del raduno, ci potrebbe essere un incontro per discutere la questione.

La clausola è attiva da qualche giorno, dal primo luglio per essere precisi e con 12milioni di euro Dybala potrebbe salutare Trigoria. Ma al momento di offerte concrete non ne sono arrivate, se non l’interesse manifestato dal Manchester United che però non ha affondato il colpo. A decidere comunque alla fine sarà sempre e solo la volontà del giocatore argentino: lui a Roma sta bene, e qualora arrivasse la chiamata della dirigenza non esiterebbe nemmeno un secondo a sedersi attorno a un tavolo e iniziare a ridiscutere il suo contratto. Vedremo quello che succederà insomma nei prossimi giorni. Ma De Rossi non vuole assolutamente ripartire senza Dybala.