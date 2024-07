Firma con la Roma dopo l’Europeo: De Rossi gongola

Calciomercato Roma, dopo l’Europeo in Germania può arrivare la firma con la squadra giallorossa. Il fedelissimo di Daniele De Rossi vede l’accordo più vicino.

Il campionato Europeo che si sta svolgendo in Germania entra nel vivo, domani partiranno i quarti di finale della competizione continentale. Tra le otto migliori d’Europa spicca la presenza a sorpresa della Turchia di Vincenzo Montella, mentre ha fatto tanto rumore l’esclusione dell’Italia di Luciano Spalletti. La Nazionale azzurra è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale, dove gli elvetici hanno letteralmente dominato i campioni in carica del trofeo.

La prestazione deludente della spedizione azzurra va ad intrecciarsi anche con le manovre del calciomercato in Serie A. La Roma di Daniele De Rossi è stata accostata a più riprese all’obiettivo Federico Chiesa, che nonostante la grinta espressa in campo, non è risultato determinante per il CT Spalletti in Germania. Il flop ad Euro 2024 potrebbe avere l’effetto di non alzare le richieste economiche dei bianconeri intorno all’esterno offensivo, che ha il contratto in scadenza nel 2025. Nella stessa posizione contrattuale, a meno di dodici mesi dalla scadenza dell’accordo, c’è uno dei fedelissimi dell’ex Capitano giallorosso in casa Roma.

Dal flop Europeo al rinnovo con la Roma: le ultime sul futuro di El Shaarawy

Fari puntati su Stephan El Shaarawy, l’esterno offensivo classe ’92 ha prolungato lo scorso anno con la Roma fino al giugno del 2025. Ora il Faraone, che ha un feeling speciale con mister De Rossi, dopo la delusione azzurra ad Euro 2024 potrebbe prolungare il suo matrimonio con i colori giallorossi.

A scriverlo è l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, che evidenzia come il numero 92 giallorosso possa prolungare nuovamente il contratto con la Roma a stretto giro di posta. Già lo scorso anno l’ex Milan aveva scelto di abbassarsi l’ingaggio per restare nella Capitale, ora potrebbe prolungare ulteriormente l’accordo con i giallorossi dopo la conferma di mister De Rossi in panchina. Nelle sue due esperienze in maglia giallorossa il Faraone ha fin qui collezionato ben 279 presenze, condite da 61 reti.